La RACJ révoque le permis de réunion du Club MC Girardville

Radio-Canada rapporte que la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a révoqué le permis de réunion du Club MC Girardville, invoquant des liens avec des groupes criminels. La décision, rendue le 13 novembre dernier, interdit au regroupement de motocyclistes de déposer une nouvelle demande de permis pendant un an.

Selon la RACJ, le club, également connu sous le nom de GerryTown Bikers MC, exploitait son permis « de manière à nuire à la tranquillité publique et à porter atteinte à la sécurité publique ».

Bien que, la SQ a reconnu ne pas disposer d’éléments prouvant que le club de Girardville aurait participé directement à des activités criminelles, la RACJ a tout de même statué en sa défaveur, soulignant sa tolérance envers la présence de membres du crime organisé et ses caractéristiques l’associant à un groupe de motards supporteur des Hells Angels.

Réaction du milieu municipal

Pour sa part, le maire de Girardville, Vincent Beckert, a exprimé sa surprise mercredi face à cette décision de la RACJ, indiquant qu’il n’était pas au courant de perturbations ou de liens avec le crime organisé et n’avoir jamais observé de vêtements aux couleurs des Hells Angels.

Selon lui, ses citoyens n’ont pas souffert des activités du club qui participerait régulièrement à la vie communautaire et économique du village en attirant plusieurs centaines de motocyclistes chaque année.