Place à une nouvelle patinoire à Saint-Thomas-Didyme

À Saint-Thomas-Didyme, l’hiver prend une nouvelle allure : la patinoire municipale fraîchement aménagée est prête à accueillir les patineurs de tous âges.

La réalisation du projet était attendue depuis longtemps puisque l’infrastructure existante était devenue désuète. C’est que la municipalité a reçu en 2024 une subvention de 77 296 $ pour la réfection de la patinoire municipale dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

À ce moment-là, il y avait encore quelques détails à régler avant d’aller de l’avant, indique la mairesse Sylvie Coulombe.

« Pour un projet de 240 000 $, il fallait attacher d’autres subventions à tout ça, de façon à minimiser le plus possible les coûts à la municipalité. La municipalité, pour un projet comme ça, va devoir fournir environ de 15 000 à 20 000 $ », souligne-t-elle.

Saint-Thomas-Didyme a pu compter sur de « belles collaborations » afin de concrétiser cette initiative. Par exemple, le comité forêt d’AGIR a versé une contribution de 40 000 $, tandis que le Fonds de vitalité de la MRC a accordé une aide financière d’environ 30 000 $.

Les travaux de réfection de la patinoire municipale ont été amorcés en juillet dernier. L’infrastructure repose désormais sur une base en ciment, offrant une surface utilisable toute l’année.

« Avant, on pouvait juste utiliser la patinoire l’hiver. L’été, il y avait des demandes pour avoir des petits modules de skatepark. On va pouvoir l’utiliser aussi quand on va avoir des événements. Ça fait une belle plateforme », soutient la mairesse.

Pour assurer la stabilité de l’infrastructure, une couche de styromousse a été installée sous la dalle de ciment, évitant ainsi tout mouvement lors des périodes de gel.

De nouvelles bandes, solides et durables, ont été aménagées. « S’il y a un bris d’un morceau, tout est interchangeable. On n’est pas dépendant. On peut remettre ça à neuf facilement, à moindre coût », dit Sylvie Coulombe.

Le 13 décembre, la municipalité a inauguré sa nouvelle patinoire en présence de plusieurs citoyens. Pour sa part, la mairesse Sylvie Coulombe s’est réjouie de l’aboutissement de ce projet, rappelant que cette infrastructure représente un espace de rencontre central et rassembleur pour la population.

« On n’a pas beaucoup d’infrastructures sportives à Saint-Thomas. La patinoire est vraiment populaire », ajoute-t-elle.

Au printemps prochain, la municipalité prévoit de verdir l’espace afin de le rendre encore plus vivant et accueillant.

Sylvie Coulombe est convaincue que cette nouvelle installation encouragera de nouvelles familles à s’établir à Saint-Thomas-Didyme.

Pour la suite, la mairesse souhaite réaménager le parc des Petits Pirates. Elle a notamment invité les jeunes du secteur à lui proposer des idées en ce sens. « On va prendre le temps de faire un petit sondage et de voir ce qui est réalisable. On va monter le projet. On espère que ça va bouger cet été », termine-t-elle.