Une cavalière de Saint-Gédéon marque l’histoire du rodéo à Las Vegas

Radio-Canada rapporte que la cavalière Julie Plourde, originaire de Saint-Gédéon, a marqué l’histoire samedi dernier lors des National Finals Rodeo de Las Vegas.

Elle a réalisé la meilleure moyenne aux courses de barils avec un temps impressionnant de 13,9 secondes, une première pour une Québécoise dans cette discipline.

Ce triomphe est d’autant plus remarquable que Julie Plourde n’était pas censée participer à la compétition. Classée 16e, elle n’avait pas été retenue parmi les 15 finalistes. C’est à la suite d’un accident impliquant une concurrente qu’elle a été appelée à la dernière minute pour la remplacer.