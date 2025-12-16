Les taxes municipales en hausse de 2,9 %

La Ville de Dolbeau‑Mistassini annonce une hausse de 2,9 % de l’impôt foncier en 2026. Cette augmentation, inférieure à l’inflation, traduit la volonté municipale de tenir compte de la capacité de payer des contribuables.

Le maire de Dolbeau‑Mistassini, Rémi Rousseau, a décrit le budget, adopté lundi soir par le conseil municipal, comme un exercice « prudent ». « Quand on fait un budget, on a tout le temps en tête nos citoyens », affirme-t-il.

« On a quand même une population vieillissante. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui possèdent une maison. Ils essaient de la garder. On a tout le temps cette préoccupation-là. On ne veut pas arriver avec des augmentations qui feraient en sorte que ça deviendrait difficile de garder leur propriété pour ces gens. C’était partagé par le conseil et par le personnel », ajoute-t-il.

La Ville souhaitait donc contenir l’augmentation du compte de taxes sous le taux d’inflation, fixé à 3,2 % en octobre dernier, sans compromettre la qualité des services ni la santé financière municipale.

Rémi Rousseau se dit satisfait du budget présenté aux citoyens. « Avec une augmentation de 2,9 %, excluant les services d’eau, d’égout, de matières résiduelles, cela représente 68 $ de plus pour une maison évaluée à 221 000 $. C’est raisonnable », soutient-il.

Plus précisément, les taux de taxation sont fixés à 1,0027 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour le secteur résidentiel, 2,1424 $ pour le commercial et 2,4833 $ pour l’industriel. Afin de soutenir la densification, le taux pour les terrains vacants desservis augmente à 3,0081 $, soit trois fois le taux résidentiel, et ce, pour favoriser la maximisation des espaces disponibles et la densification urbaine.

« On essaie de plus en plus d’éviter l’étalement urbain. À l’heure actuelle, on a plusieurs dizaines de terrains vacants qui sont desservis et non construits. Un moment donné, il faut que ces terrains se construisent. Pour nous, comme municipalité, c’est un frein au développement », souligne Rémi Rousseau.

La taxe spéciale du secteur urbain est pour sa part fixée à 0,0795 $.

Du côté des tarifications fixes, la taxe d’eau demeure inchangée, la taxe d’assainissement augmente de 5 $ par porte et la collecte des matières résiduelles de 2 $. L’augmentation moyenne du compte de taxes (88,29 $ ou 2,9 %) découle donc de 7 $ pour les services, 13 $ pour la taxe spéciale du secteur urbain et 68,29 $ pour la taxe foncière générale.

Planification stratégique

Le budget de Dolbeau-Mistassini pour l’année 2026 se chiffre à 34,7 M$ ce qui représente une hausse de 3,4 % par rapport à 2025.

Parmi les autres éléments pris en compte dans l’élaboration du budget figure la contribution au plan stratégique. Plusieurs investissements seront réalisés en ce sens au cours de la prochaine année.

« Quand on fait un plan stratégique, il y a beaucoup de consultations, autant au niveau des citoyens qu’au niveau du personnel. Quand on prend une direction dans un plan stratégique, on n’a pas le choix de le respecter, de s’y coller et d’y revenir souvent. Ça donne des orientations claires qui sont là », dit Rémi Rousseau.

Pour soutenir et bonifier des politiques, programmes et activités correspondant à l’axe 1 de son plan stratégique, la Ville investit des sommes totalisant 135 000 $. Cela inclut une aide accrue à Do-Mi-Ski, la bonification des activités destinées à la population (camp de jour, marché de Noël, Halloween) ainsi que la mise en œuvre de différents plans municipaux (accueil et intégration des nouveaux arrivants, plan à l’égard des personnes handicapées, communauté nourricière).

Pour soutenir la diversité économique (axe 2), le conseil maintient à 200 000 $ l’enveloppe du fonds d’investissement municipal. Ce dernier a fait ses preuves en ayant autorisé du financement à 8 entreprises en 2025 pour des projets générant des investissements totaux de plus de 4 M$.

La Ville poursuit aussi l’optimisation et la numérisation de ses services grâce à un investissement de plus de 150 000 $, des mesures qui découlent des différents objectifs de l’axe 4 du plan stratégique. Cela permettra notamment l’accès en ligne au dossier de taxation municipale, l’utilisation accrue d’outils infonuagiques, le suivi du déneigement et l’implantation d’un logiciel de gestion d’actifs.

Enfin, l’ajout de main-d’œuvre spécialisée vise à soutenir la saine gestion des actifs municipaux ainsi que l’efficacité énergétique des bâtiments (axe 5). Un technicien en mécanique du bâtiment ainsi qu’un menuisier seront ajoutés de manière permanente aux équipes pour favoriser l’atteinte des cibles d’efficacité énergétique gouvernementales et l’entretien préventif des immeubles, tout en réduisant les coûts à long terme. En incluant la pérennisation de l’augmentation du temps de travail du personnel saisonnier, l’augmentation budgétaire attribuable aux ressources humaines permanentes se situe à 245 000 $.

Programme triennal d’immobilisations

Adopté en septembre, le programme triennal d’immobilisations prévoit 12,9 M$ en investissements pour 2026 dont 5,5 M$ assumés par la municipalité. Parmi les principaux projets : la reconstruction du chalet du Centre plein air Do-Mi-Ski (3 585 008 $), la mise à niveau du réservoir Rousseau (2 000 000 $), le stationnement de la marina et le prolongement des réseaux pour le projet hôtelier (2 491 537 $) ainsi que l’amélioration des infrastructures de la rue Lavoie (2 731 680 $).

Faits saillants 2026