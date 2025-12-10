Béatrice Picard rend son dernier souffle à 96 ans

La comédienne et grande dame de théâtre, Béatrice Picard, est décédé dans son sommeil le 9 décembre. Elle était âgée de 96 ans.

Née à Montréal le 3 juillet 1929, Béatrice Picard a eu la piqûre pour les planches alors qu’elle se trouvait à Paris dans les années 1940.

Connue pour son amour du travail dans divers médiums, touchant à la radio, à la télévision, au théâtre, au chant, au doublage et au cinéma, elle a pris part à plusieurs séries et téléromans marquants, comme Le paradis terrestre, Les Berger, L’amour avec un grand A, Virginie, Unité 9 et plus récemment, District 31. Elle a également prêté sa voix à Marge dans la version française de la série américaine Les Simpson.

Béatrice Picard a remporté plusieurs honneurs au cours de sa carrière. Parmi les distinctions reçues, notons le titre d’officière de l’Ordre national du Québec, en 2012. Elle a aussi été faite membre de l’Ordre du Canada.