Une aventure boréale gourmande : vivez l’expérience visiteur chez Délices du Lac-Saint-Jean

Au cœur du pays des bleuets, à Albanel, se trouve un lieu où la tradition, l’innovation et la passion du terroir s’unissent pour faire vivre une expérience inoubliable aux visiteurs : Délices du Lac-Saint-Jean.



Fondée par une équipe tissée serrée, cette entreprise familiale transforme depuis plus de 15 ans le bleuet sauvage, joyau de notre forêt boréale, en produits fins, savoureux et profondément identitaires. Mais au-delà des confitures et des tartinades, c’est l’expérience complète offerte aux visiteurs qui fait toute la différence.



Un accueil chaleureux.



Dès l’arrivée, les visiteurs sont accueillis. Dans une ambiance conviviale et authentique, l’équipe partage avec passion son histoire, ses valeurs et son amour du bleuet. La boutique, nichée au cœur du pays des bleuets, est un véritable écrin de douceurs locales : confitures artisanales, produits locaux, breuvages et bien plus encore.



Une immersion au cœur du bleuet sauvage



Chaque été, les visiteurs peuvent participer à une expérience immersive unique : une balade commentée dans les champs, la découverte des procédés de transformation et des dégustations gourmandes. C’est une occasion rare de mieux comprendre la richesse de notre terroir et l’importance de préserver cette culture emblématique de la région.



Une boutique gourmande et écoresponsable



Chez Délices, rien n’est laissé au hasard : de l’origine des ingrédients à l’emballage, tout est pensé pour minimiser l’impact environnemental et valoriser le savoir-faire local. Chaque produit raconte une histoire, chaque bouchée évoque un souvenir d’enfance!



Un arrêt incontournable pour les touristes et les familles



Que vous soyez de passage au Lac-Saint-Jean ou résident du coin, une visite chez Délices est une activité à ne pas manquer. Petits et grands y trouvent leur compte, que ce soit pour une dégustation, une discussion inspirante ou simplement pour faire le plein de bleuets sauvages à emporter.



Délices du Lac-Saint-Jean, c’est bien plus qu’une entreprise : c’est une destination gourmande, un lieu de mémoire et de découverte, une rencontre avec la nature et les gens passionnés qui la font vivre. Venez vivre l’expérience — et repartez avec un peu de notre boréalité dans vos bagages.

Délices du Lac-Saint-Jean

287, rue de l'Église, Albanel

418 279-5921