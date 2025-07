Une 5e édition gagnante en vue pour le Farwest’ival

Le Domaine du Ranch de Sainte-Jeanne-d’Arc sera l’hôte une fois de plus cette année du Farwest’ival, qui revient pour une flamboyante 5e édition du 10 au 13 juillet. L’événement se déroulera avec sa recette gagnante, en incorporant toutefois encore plus d’activités jeunesses et un petit côté écoresponsable à sa programmation cet été.

« On compte encore offrir aux adeptes du festival une autre belle édition cette année. On est très fébrile, on a fait attention pour que tous les préparatifs se passent bien. On a vraiment hâte de recevoir nos fidèles festivaliers », exprime le directeur adjoint et directeur de la programmation du Farwest’ival, Jean-François Giguère.

Axé principalement sur la musique festive western et country ainsi que sur les sports équestres, l’événement attire chaque année entre 5000 et 7000 visiteurs. Lors de la 4e édition qui s’est tenue en juillet dernier, ce sont près de 8000 personnes qui se sont déplacées à Sainte-Jeanne-d’Arc pour prendre part aux festivités. M. Giguère pense atteindre un nombre semblable aux termes de la fin de semaine.

« Le chiffre est en augmentation d’année en année, donc c’est vraiment très encourageant », évoque-t-il.

Programmation chargée

Du côté des performances musicales, le tout débutera en grandes pompes ce jeudi soir avec la formation Mountain Daisies. Le duo sera accompagné du gagnant de la deuxième saison de La Voix, Yoan Garneau, de Justin Legacy, aussi ancien participant de l’émission et de la jeune artiste Megane Lebel. L’autrice-compositrice-interprète Jessie Mathieu-Champagne s’occupera de réchauffer la place le vendredi soir, avant de passer le micro au groupe The Whiskeys. Ce sera ensuite au tour de deux artistes country de la relève, Sandrine Hébert et Vince Lemire, de faire vibrer la grange du Domaine du Ranch le samedi soir. Deux 5 à 7 « micro ouvert » avec Joël Boudreault et Olivier Tremblay sont aussi prévus sur la scène extérieure.

En ce qui concerne le volet équestre, c’est en collaboration avec le Club de baril Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (CBSLC), que le Farwest’ival présentera à nouveau les compétitions équestres de type gymkhana.

« Le vendredi soir, il y aura les exhibitions de chevaux et des épreuves qui se tiendront dans le Manège Damas Fleury. Puis, les grosses compétitions s’amèneront le samedi et le dimanche, avec le pointage et la remise des bourses », explique M. Giguère.

Diverses activités, de danse en ligne et d’animation combleront la journée du dimanche.

Un rassemblement familial

L’équipe du Farwest’ival souhaite par ailleurs bonifier l’expérience pour les familles qui viennent profiter de l’événement avec leurs enfants.

« La troupe Les Fous du Roi va venir faire des animations clownesques, du maquillage, des ballons. Il va aussi y avoir un spectacle de magie samedi sur le coup de 13h00, des jeux gonflables et notre traditionnel Billie the Kid Park. »

Une nouveauté au niveau de l’écoresponsabilité fait aussi son entrée, comme l’explique Jean-François Giguère.

« On va avoir une équipe qui va se promener tout au long de la fin de semaine pour sensibiliser les gens sur le composte, le recyclage et les déchets. On aura également un point d’eau où les gens pourront y remplir leur propre bouteille. »