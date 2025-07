Le Festival Équilibre de retour pour une 2e édition à Normandin

Une 2e édition du Festival Équilibre aura lieu du 5 au 7 septembre prochain sur le site de la Chute à l'Ours à Normandin. L’évènement qui est axé sur le bien-être, le seul du genre dans la région, avait été un succès l’an dernier selon sa coordonnatrice, Noémie Perron.

« Environ 150 personnes avaient participé et il y avait des gens qui venaient de partout au Québec. Ils étaient enthousiastes et nous ont félicités d’avoir organisé l’évènement. Ils voulaient une autre édition. »

Le festival offrira donc à nouveau des ateliers et des conférences pour faire découvrir et mettre en valeur les six dimensions du bien-être (physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, sociale et environnementale).

Une trentaine d’ateliers sont prévus, allant de la connexion à soi-même à la respiration consciente, en passant par la sexualité, le sommeil et les plantes médicinales. Des séances de yoga en nature et de danse seront également offertes.

« On a vraiment une programmation très diversifiée, souligne Noémie Perron. Notre but, c’est de favoriser le bien-être, montrer que c’est accessible à tout le monde. On met de l’avant l’équilibre, l’approche globale. »

Différents kiosques offrant des produits en lien avec le bien-être seront aussi aménagés sur place.

« On a bonifié l’espace des exposants cette année et ce seront tous des gens de la région. Il y aura des produits pour la spiritualité par exemple, et des massothérapeutes vont aussi être présents. Des artistes seront également sur place pour proposer leurs œuvres. »

Concert vibratoire

Une portion musicale est également prévue dans la programmation, toujours dans la thématique du bien-être.

« Un concert vibratoire aura lieu le vendredi soir, après la cérémonie d’ouverture avec l’artiste Midora qui était venu l’an passé. Il avait été très apprécié et on nous l’a redemandé. Le samedi soir, ce sera une soirée de danse extatique en première partie du DJ Gandalf. Il utilise des variations sonores pour aller chercher différents types de consciences. C’est vraiment de la danse intuitive et libre. »

Parmi les nouveautés cette année ajoute Noémie Perron, un espace a été aménagé sur le site pour recevoir des soins et des consultations. L’organisation a aussi prévu un endroit plus accueillant où tous les festivaliers pourront se rassembler.

L'événement se déroulera sans alcool, drogue ou quelconque fumée afin de demeurer fidèle à sa mission première.

Programmation, hébergement et restauration

Les détails de la programmation et tout ce qui touche l’hébergement sur place ainsi que la restauration sont disponibles sur le site equilibrecoop.com.

Les billets journaliers et les passeports pour assister au festival sont également en vente sur ce site. L’organisation invite toutefois les gens intéressés à se les procurer rapidement parce que les places sont limitées.

« Il y a seulement 180 passeports mis en vente. C’est une quantité limitée pour favoriser le confort de tout le monde. On veut qu’ils vivent un week-end inoubliable en célébrant le bien-être et la force du collectif au cœur d’un site naturel d’exception. »