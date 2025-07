Une pratique qui rassemble encore beaucoup de fidèles

Chaque année, de nombreux croyants se réunissent à la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi-Nord afin de célébrer la neuvaine et la Fête de Sainte-Anne. D’ailleurs, se sera l’occasion pour eux de se joindre une fois de plus aux festivités, les neufs jours dédiés à la prière se déroulant du 17 au 25 juillet. Une dévotion qui se répère depuis plus de 150 ans.

« On veut faire revivre à chaque année la foi, la dévotion à Sainte-Anne, qui est tout de même la grand-mère de Jésus. Avec notre comité, on se réunit environ six mois avant la neuvaine pour préparer tout ça », mentionne l’organisateur de la neuvaine, Michel Desgagné.

Sous le thème Pèlerins d’espérance, la neuvaine sera dirigée par une équipe composée de six prêtres diocésiens, de religieuses et de deux agentes de pastorale laïques qui aborderont différents sous-thèmes en lien avec les thématiques, tels que l’espérance fondée sur le Christ, le pèlerinage comme chemin intérieur et extérieur, la communauté chrétienne, les sacrements, les œuvres de bienveillance ou la réconciliation. Il y aura une messe et une prédication à chaque jour à 7h30 et à 19h, le tout agrémenté de divers chants et chapelets. La traditionnelle Fête de Sainte-Anne aura quant à elle lieu le samedi 26 juillet, avec cinq messes de 7h à 11h, la bénédiction des malades à 14h et à 16h, ainsi que la messe solennelle dans l’église qui sera présidé par Monseigneur René Guay et l’abbé Denis Côté à partir de 20h.

Viendra ensuite la procession aux flambeaux jusqu’à la Croix de Sainte-Anne.

« En 2023, on était au moins 800 personnes à se rendre à la Croix. Ce qui est quand même bon, parce qu’il y a 20 ou 30 ans de cela, on parlait de milliers de personnes. Pour cette année, je dis à tout mon monde qu’on sera certainement plus de 1000 à y être ! J’y crois, puisqu’on a essayé de mousser davantage notre publicité, autant sur les réseaux sociaux que par des affichages dans des lieux publics », souligne M. Desgagné.

Les jeunes familles au rendez-vous

Michel Desgagné remarque que nombreux sont les jeunes couples avec leurs enfants à participer à la neuvaine. Tel était le cas l’an passé.

« On a vu beaucoup de jeunes familles qui étaient présentes, donc c’est vraiment la preuve que les croyances existent encore aujourd’hui. Quand c’est le temps de la procession, les enfants s’en vont jusqu’à la Croix de Sainte-Anne avec leur petit lampion, c’est plaisant », estime-t-il.

Et dans un monde qui tourne à 100 milles à l’heure, un temps d’arrêt comme celui imposé par la neuvaine ne fait pas de tort, laisse savoir la compagne de M. Desgagné et membre de l’organisation, Johanne Morais.

« On est toujours occupé, on ne s’arrête jamais. Peu importe qui on est, notre religion, nos croyances, parfois, on ne sait juste pas vers qui se diriger pour des réponses ou même pour ressentir un brin d’espoir. Alors tu viens ici, tu te recueilles, tu parles au bon Dieu si tu veux, mais au moins ça permet de t’arrêter un moment. »