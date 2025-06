Les Survivalistes, pièce présentée par Jimmy Doucet à Vauvert 

Jimmy Doucet retourne cet été au Centre touristique Vauvert du secteur de Mistassini pour présenter sa nouvelle pièce de théâtre intitulée Les Survivalistes.

La pièce sera présentée chaque mardi à compter du premier juillet et sera la première création de Jimmy Doucet présentée au Centre touristique Vauvert depuis son départ en 2010, lieu d’origine de son entreprise de production de spectacles il y a de cela plus de 20 ans.

Pour l’auteur et metteur en scène, c’est un événement exaltant que de revenir où tout a commencé. « C’est génial. À l’époque, on remplissait les salles tous les soirs et pendant 11 ans c’était tout le temps plein. Quand je suis parti à la fin, ce n’était pas parce que ça ne marchait pas, mais plutôt parce que j’avais d’autres opportunités que je voulais développer. Revenir à Vauvert est très excitant. »

Les acteurs de la pièce qui sont originaires de la région sont également très heureux de participer au projet. « Ce qui est drôle, c’est que la moitié de la distribution de la pièce venait voir mes pièces à Vauvert quand ils étaient petits. Ils me disent que pour eux c’est presque un honneur de venir jouer à Vauvert », explique Jimmy Doucet.

Un séminaire désordonné

La pièce met en lumière quatre personnes ayant chacune des spécialités dans le monde de la survie. Elles tentent de donner un séminaire au public, mais se retrouvent bien vite dans la mire de menaces extérieures. On retrouve parmi les personnages une spécialiste des combats, et d’autres, plus inusités tels qu’un spécialiste du cannage et de l’épicerie. « Ce qui devait être un séminaire devient vraiment une histoire comique et palpitante », dit Jimmy Doucet. « J’ai également pris certaines des légendes les plus dangereuses de la région et j’ai fait en sorte que mon équipe de survivalistes viennent même nous expliquer comment réagir si on rencontre le monstre du lac Saint-Jean pendant une balade en canot. »

Pour le metteur en scène, Hubert Bolduc, Les Survivalistes est une pièce qui sort de l’ordinaire et qui saura plaire au public. « On utilise plus de technologie que d’habitude, ce qui rend la pièce dynamique et le public aura vraiment la sensation de faire partie du spectacle parce qu’il n’y a pas vraiment de quatrième mur », ajoute-t-il.

La pièce Les Survivalistes sera présentée à un coût de 15$ par personne et des représentations supplémentaires sont également déjà prévues du 17 au 19 août par l’équipe de production.

Jimmy Doucet

Jimmy Doucet est un incontournable du monde culturel de la région et d’ailleurs. Il est producteur, dramaturge et metteur en scène québécois reconnu pour son travail dans le domaine du théâtre et de la littérature jeunesse. Il a écrit et produit plus d'une cinquantaine de pièces, dont une quarantaine destinées au jeune public, et ses œuvres sont régulièrement créées et représentées à travers le monde.