SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 59s

Soutenir l’industrie forestière

Québec accélère sa réforme de la tarification du bois

Émile Boudreau
Le 20 mars 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean‑François Simard, a annoncé son intention d’accélérer la mise en place de la nouvelle tarification des bois récoltés en forêt publique, une mesure visant à répondre aux difficultés vécues par l’industrie forestière du Québec et à améliorer sa compétitivité.

Pour y parvenir, un amendement a été déposé dans le cadre de l’étude du projet de loi n° 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif. Cet amendement prévoit que le nouveau règlement sur la tarification entrera en vigueur dès la sanction de la loi, plutôt que selon l’échéancier initial.

Cette accélération permettra notamment de mettre rapidement en œuvre plusieurs changements déjà annoncés par le gouvernement, dont la fin du système d’enchères actuellement en vigueur.

Rappelons que la révision de la tarification proposée par Québec vise à introduire un mécanisme qualifié de « plus sensible » aux fluctuations des prix du marché. L’objectif est d’offrir aux entreprises forestières une meilleure adéquation entre les coûts d’approvisionnement des usines et les conditions réelles du marché. Autre changement important, la tarification du bois serait désormais fixée sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle.

Le gouvernement espère que ces ajustements contribueront à assurer la vitalité économique des communautés forestières tout en offrant davantage de prévisibilité aux entreprises. Le maintien d’enchères ciblées est toutefois prévu pour certains volumes spécifiques, notamment ceux issus de perturbations naturelles, comme les feux de forêt.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le milieu agricole déplore un manque d’ambition du gouvernement
Publié à 17h00

Le milieu agricole déplore un manque d’ambition du gouvernement

L’Union des producteurs agricoles (UPA) juge que les mesures prévues pour le secteur agricole dans le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec sont nettement insuffisantes pour répondre aux besoins et aux attentes des producteurs et productrices de la province. Malgré un contexte de finances publiques jugé moins sombre que prévu, ...

LIRE LA SUITE

La Fédération des cégeps soulagée, les étudiants laissés sur leur faim
Publié à 16h00

La Fédération des cégeps soulagée, les étudiants laissés sur leur faim

Le budget 2026‑2027 du Québec, déposé mercredi par le ministre des Finances Éric Girard, suscite des réactions contrastées au sein du réseau collégial. Alors que la Fédération des cégeps accueille l’exercice budgétaire avec un certain soulagement, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) y voit plutôt une occasion manquée et un manque de ...

LIRE LA SUITE

Stable pour une 3e fois consécutive
Publié hier à 17h00

Stable pour une 3e fois consécutive

ouant de prudence, la Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle maintient son taux directeur à 2,25 % pour une troisième fois consécutive depuis octobre. La Banque prévient toutefois que la prochaine étape pourrait être une hausse, la situation conflictuelle en Iran pouvant jouer sur la stabilité du climat économique. Elle préfère toutefois ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES