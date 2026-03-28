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Samedi, 28 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 4 s

Une neuvième projection pour le ciné-club Le Foyer

Emmanuelle LeBlond
Le 28 mars 2026 — Modifié à 11 h 41 min le 26 mars 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le ciné‑club Le Foyer tiendra sa neuvième soirée de projection à l’auditorium de la polyvalente de Normandin, où les cinéphiles pourront découvrir l’essai documentaire Dans la forêt de Pascale Ferland.

Un comité de citoyens a mis sur pied, à l’automne 2024, le ciné‑club, qui propose des films plus ichés, dépaysants et sortant de l’ordinaire. Les huit membres du comité passent en revue la programmation de l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) pour y puiser leurs choix. Après avoir visionné les bandes‑annonces, chacun soumet ses suggestions, puis la sélection finale se fait par élimination, explique Nicole Carmen Godbout, citoyenne de Normandin et membre du comité.

Jusqu’à présent, Nicole Carmen Godbout se dit satisfaite de la réponse du public, qui revient d’une soirée à l’autre.

Le prochain long métrage présenté est Dans la forêt, de Pascale Ferland. « Essai documentaire qui explore les liens entre humains, animaux et forêt, révélant un monde complexe où s’affrontent protection et exploitation. Entre réalisme, engagement politique et onirisme, le film appelle à repenser notre rapport au vivant », peut-on lire dans le synopsis.

Le film a été tourné dans plusieurs régions, dont l’Abitibi‑Témiscamingue, la Gaspésie, Charlevoix, la Côte‑Nord et le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Plus précisément, certaines séquences ont été captées à Hébertville, Saint‑Félicien et Mashteuiatsh.

Michaël Paul, l’un des protagonistes du film, sera présent pour répondre aux questions du public après la projection.

L’événement se déroulera à la polyvalente de Normandin, le 7 avril, à compter de 19 h. Les billets sont vendus au coût de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants.

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