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133 personnes aux prises avec la COVID longue dans la région

Le 08 mai 2026 — Modifié à 14 h 16 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La pandémie a laissé de nombreuses traces au Québec. Décès dans les CHSLD, fermetures d’entreprises certes, mais aussi en laissant dans son sillage, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 133 personnes atteintes de COVID longue depuis six ans.

C’est du moins le constat que dresse le Quotidien, alors que les effets indésirables sont encore bien réels.  Elles sont d’ailleurs trois à travailler à la clinique située au Centre de réadaptation Le Parcours de Jonquière, située à même l’hôpital, accompagnant cette centaine de personnes qui ne réussissent pas à se débarrasser de ces maux encore méconnus. 

On parle notamment de signes s’apparentant à la dépression ou au brouillard mental, ainsi que d’essoufflement, sensibilité à la lumière ou aux douleurs musculaires et de fatigue chronique.  L’intervenante pivot de la clinique, Émilie Bergeron, explique la COVID longue se découvre souvent par élimination de toutes les autres pathologies comme celles du cancer, de la dépression ou de la thyroïde. Et comme la COVID longue est une maladie comportant son lot d'inconnus, il y a toujours des éléments nouveaux qui en ressortent. Plusieurs de ces 133 personnes ne retravailleront pas, la COVID longue étant une maladie qui tend à coller, explique Mme Bergeron.

L’intervenante pivot ajoute aussi qu’il y a probablement plus que ces 133 patients atteints de la maladie dans la région, avec des symptômes qui persistent, mais, comme elles sont fonctionnelles, elles ne consultent pas.La professionnelle de la santé encourage d’ailleurs ces gens à être attentifs aux symptômes lorsqu’ils sont malades et à prendre les précautions nécessaires quand ils croient avoir plus qu’un simple rhume.

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