Un vent de changement souffle sur le Club de golf de Dolbeau-Mistassini 

Le Club de golf de Dolbeau-Mistassini amorce la prochaine saison avec un vent de renouveau bien assumé. Durant la saison morte, l’organisation a procédé à une refonte importante de son image, tout en préparant activement le terrain en vue d’une ouverture espérée à la mi-mai.

« Un gros vent de changement souffle sur le club de golf », lance d’entrée de jeu le président Maxime Tremblay. Parmi les transformations les plus visibles, le club a dévoilé récemment un tout nouveau logo.

« Notre nouveau logo représente un aigle, qui rappelle le terme de golf Eagle, et dans l’aigle on retrouve les rivières que nous avons dans notre ville », explique-t-il.

Ce changement d’identité visuelle semble avoir fait mouche auprès des membres et de la population.

« On a eu une très belle réception des membres du club et de la population, on est vraiment content. Quand il y a des changements, il y a normalement toujours des mécontents, mais là, on a vraiment bien visé et on n’a pas eu de mauvais commentaires. »

En parallèle, le club s’est également doté d’un tout nouveau site web, une mise à niveau devenue nécessaire. Cette modernisation permettra notamment aux golfeurs d’effectuer leurs réservations en ligne.

Une ouverture qui approche

Sur le terrain, les préparatifs vont bon train en vue du début de saison. Les conditions météorologiques des dernières semaines laissent entrevoir un départ encourageant.

« On espère pouvoir ouvrir d’ici la mi-mai. On a eu de belles températures à la fin avril qui nous donnent espoir », mentionne le président.

Déjà, plusieurs travaux ont été complétés.

« On a enlevé toutes les toiles des verts, et ils ont assez bien ressorti. On a quelques petites tâches ici et là, mais on a déjà semé de la pelouse et commencé à faire les réparations. Ça va être beau rapidement, ça ne devrait plus paraître à l’ouverture. »

Membership

Du côté de l’achalandage, le club maintient une bonne stabilité. Toutefois, les habitudes des golfeurs changent.

« Le modèle est en train de changer dans les clubs. Les gens se tournent de plus en plus vers l’achat de forfaits qui donnent accès au club pour un nombre de parties déterminées, plutôt que vers les abonnements de saison. »

La relève se montre également de plus en plus présente. Ce regain d’intérêt s’explique en partie par un partenariat avec une école secondaire locale.

« Il y a maintenant un programme sportif avec lequel nous sommes partenaire et qui permet aux élèves de venir jouer au club. Ça nous a permis de voir une hausse de jeunes qui viennent frapper des balles. »