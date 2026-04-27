La rivière Ashuapmushuan libérée de ses glaces

Un moment clé du printemps a été franchit le dimanche 26 avril, vers 17 h, alors que les glaces de la rivière Ashuapmushuanont ont cédé devant l’église et l’Hôtel de Ville de Saint-Félicien. En 2025, les glaces avaient quitté la rivière le 27 avril, soit une journée plus tard.

Habituellement, le départ d’environ 70 % des glaces du lac Saint-Jean survient entre sept et dix jours après celui de la rivière Ashuapmushuan. L’an dernier, le lac s’était dégagé le 6 mai. Les citoyens du Lac-Saint-Jean peuvent donc s’attendre à un scénario similaire cette année, si les conditions météorologiques suivent le même rythme.

Rappelons que pour que le lac Saint-Jean se libère complètement de sa couverture glacée, des facteurs précis doivent être réunis. Des quantités importantes de pluie, combinées à des vents soutenus, sont nécessaires afin de mettre les glaces en mouvement d’une rive à l’autre. Selon les prévisions météo, des précipitations sont attendues en milieu de semaine dans la région, ce qui pourrait accélérer le processus.

D’ici là, l’évolution du lac continue de retenir l’attention, alors que l’hiver cède peu à peu sa place au printemps au Lac-Saint-Jean.