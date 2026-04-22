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Mercredi, 22 avril 2026

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Temps de lecture : 49s

Adaptation aux personnes autistes

Des rôtisseries St-Hubert plus inclusives au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 22 avril 2026 — Modifié à 11 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Deux autres rôtisseries StHubert du Saguenay–LacSaintJean adapteront leurs salles à manger aux besoins des personnes autistes dès le dimanche 26 avril. Les restaurants de DolbeauMistassini, situés au 1780 des Mélèzes, et de Roberval, au 21 boulevard de l’Anse, deviendront à leur tour des « rôtisseries inclusives », s’ajoutant à celles déjà en place à Chicoutimi et Jonquière.

Concrètement, tous les dimanches midi, de 11 h à 13 h, les personnes autistes et leur famille seront accueillies dans un environnement pensé pour réduire les surstimulations.

Parmi les mesures mises en œuvre figurent la diminution de la luminosité artificielle, l’abaissement du volume de la musique d’ambiance ainsi que la mise à disposition de trousses sensorielles. De plus, les équipes sur place ont reçu une formation spécialisée afin de mieux répondre à la réalité de cette clientèle.

Afin de faciliter l’expérience avant même l’arrivée au restaurant, une visite virtuelle d’une rôtisserie inclusive, de même que divers outils préparatifs sont également accessibles en ligne pour les familles qui souhaitent planifier leur sortie.

Avec l’ajout des établissements de DolbeauMistassini et de Roberval, ce sont désormais 90 rôtisseries StHubert réparties au Québec, en Ontario et au NouveauBrunswick qui participent à cette initiative, offerte chaque semaine.

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