Le CIFQ appelle à faire de la foresterie une priorité gouvernementale

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) a félicité la nomination de Kateri Champagne Jourdain au poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. L’organisation se dit prête à offrir son entière collaboration à la nouvelle ministre afin de contribuer à la réussite de son mandat et au rayonnement du secteur forestier québécois.

Par la voix de son président, Michel Vincent, le CIFQ a réaffirmé l’engagement de ses membres à travailler de concert avec le gouvernement pour maximiser la contribution de la forêt au développement socio-économique et énergétique du Québec. Selon lui, le secteur forestier a également un rôle clé à jouer dans la lutte contre les changements climatiques.

« L’industrie forestière constitue un secteur d’avenir et occupe une place stratégique pour le Québec. Dans ce contexte, nous poursuivrons nos efforts afin de souligner l’importance d’interventions gouvernementales rapides et ciblées pour soutenir l’ensemble de la filière. », a-t-il déclaré.

Michel Vincent rappelle que l’industrie doit composer avec plusieurs défis majeurs, notamment les droits de douane américains, l’incertitude économique et la nécessité de moderniser le régime forestier. Il invite ainsi la ministre Jourdain, de même que la première ministre Christine Fréchette, à faire de la foresterie une priorité à court et à plus long terme, en l’inscrivant au cœur de sa plateforme en vue de la prochaine élection générale qui aura lieu le 5 octobre prochain.

Le CIFQ a par ailleurs tenu à féliciter Bernard Drainville pour sa nomination à titre de ministre de l’Économie et de l’Énergie.