L’UMQ tend la main au nouveau ministre des Affaires municipales

La nomination de Samuel Poulin à titre de ministre des Affaires municipales est accueillie favorablement par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui y voit une occasion de consolider une relation de travail axée sur l’écoute, le dialogue et la collaboration.

Au cours des prochains mois, l’UMQ entend travailler en étroite collaboration avec le nouveau ministre afin de faire progresser les priorités du milieu municipal. L’organisation souhaite ainsi répondre de manière concrète et efficace aux nombreux défis auxquels sont confrontées les municipalités partout au Québec.

« Je félicite M. Samuel Poulin pour sa nomination à titre de ministre des Affaires municipales. Nous allons de l’avant et nous sommes prêts à collaborer pour atteindre les objectifs du milieu municipal et du gouvernement du Québec. », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Il a également tenu à remercier la ministre sortante, Geneviève Guilbault, en soulignant son parcours et son engagement politique des dernières années.

Par ailleurs, l’UMQ salue la décision de la première ministre Christine Fréchette de nommer un ministre délégué aux Régions, une mesure qui, selon l’organisation, démontre une reconnaissance accrue des réalités régionales et de la nécessité de les prendre en compte dans les décisions gouvernementales. L’UMQ accueille aussi positivement le choix de confier à un ministre la responsabilité spécifique de la lutte contre l’itinérance.

Ces deux portefeuilles seront assumés par les députés Mathieu Lévesque, à titre de ministre délégué aux Régions, et Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance.