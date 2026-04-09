La première levée de fonds affiche presque complet

À peine 24 heures après le dévoilement de la première grande levée de fonds du club Kiwanis Maria‑Chapdelaine, sous la thématique Monté‑Carlo, presque tous les billets ont trouvé preneur, signe de l’engouement marqué de la communauté pour ce nouveau club.

« C’est notre première levée de fonds officielle, s’exclame la présidente Stéphanie Boivin. On est très fier et on a hâte à cet événement. On avait fait une petite levée de fonds en février dernier lors du Super Bowl. Ça nous a fait connaître un peu. »

Fondé en mai 2025, le club Kiwanis Maria‑Chapdelaine compte sur l'engagement de 20 membres bénévoles passionnés qui s'investissent pour améliorer la qualité de vie des jeunes et de la communauté de Maria-Chapdelaine.

Le 16 mai prochain, la population est invitée à enfiler sa tenue de soirée la plus chic pour une immersion dans l'ambiance prestigieuse et élégante de Monté-Carlo, au Centre civique.

« C’est sous la formule de cocktail dînatoire. On attend les invités vers 18 h. Il va s’en suivre le casino. On a un groupe de musique. Après ça, on va avoir de la musique tard en soirée. Il va avoir des petites bouchées », détaille Stéphanie Boivin, en précisant que Valérie Lamontagne de Construction de l’Avenir agira à titre de présidente d’honneur.

Pour prendre part à ce gala, les billets sont fixés au coût de 150 $ et sont disponibles dès maintenant en quantité très limitée auprès des membres Kiwanis ainsi que sur la page Facebook.

« La salle fait en sorte que ça va plus être un événement privé. Pour notre première levée de fonds, on tenait plus à la qualité qu’à la quantité. On veut faire une belle première impression. On veut que les gens passent une belle soirée. La salle compte environ 250 personnes. »

Au moment d’écrire ces lignes, une vingtaine de billets sont encore disponibles.

Un tirage moitié-moitié sera bientôt lancé pour permettre à la population de soutenir le club. La personne gagnante sera dévoilée en direct durant la soirée du 16 mai.

Les fonds recueillis lors de cette soirée seront intégralement dédiés à la cause essentielle de la persévérance scolaire.