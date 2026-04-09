Les Buffets Michelle et Steph s’installent au centre-ville

Il y a du nouveau aux Buffets Michelle et Steph à Dolbeau-Mistassini. Après près de quinze ans à opérer derrière le salon funéraire Hébert et Fils, le traiteur prépare son déménagement vers le boulevard Wallberg, un emplacement plus visible qui lui permettra d’élargir sa clientèle.

L’entreprise dolmissoise a d’abord fait sa marque en offrant des buffets destinés aux salons funéraires. Lorsque la cuisine du salon Hébert et Fils a été rénovée en 2012, Michelle Villeneuve a saisi l’occasion pour prendre en charge le service de traiteur. Quelques années plus tard, sa fille Stéphanie est venue lui prêter main‑forte en intégrant l’équipe.

La pandémie a toutefois forcé l’arrêt des activités pendant deux ans. De retour au travail, les entrepreneurs ont mis en place une nouvelle offre : les boîtes repas, une initiative qui leur a permis de diversifier leurs services.

« Chaque semaine, on fait des boîtes qui contiennent soupe et dessert avec les cinq plats principaux. On l’offre pour une, deux ou quatre personnes. C’est très populaire. Les plats sont scellés sous vide. Tout est cuit », indique Stéphanie Villeneuve Labbé.

Entre‑temps, Alexandre, le fils de Michelle, s’est joint au projet. Aujourd’hui, tous trois dirigent ensemble l’entreprise.

Les Buffets Michelle et Steph livrent leurs boîtes repas partout au Lac‑Saint‑Jean et offrent également un service traiteur disponible un peu partout sur le territoire.

Depuis près d’un an, les propriétaires de l’entreprise travaillent sur leur projet de déménagement. Afin d’améliorer leur accessibilité et leur visibilité, ils ont choisi de s’installer dans une bâtisse située au centre‑ville.

« On a une grosse clientèle, mais on a aussi beaucoup de monde qui ne savent pas qu’on est derrière le salon funéraire, dit Stéphanie. Ici, on va être sur le boulevard. L’été, il va avoir la terrasse. On veut faire des dîners sur l’heure du midi. »

Les rénovations ont débuté en janvier et se poursuivront au cours des prochaines semaines. L’espace, nettement plus vaste que leur ancien local, offrira désormais la possibilité aux clients de manger sur place. Les produits y seront mieux mis en valeur et les heures d’ouverture seront élargies, du lundi au vendredi. L’embauche de nouveau personnel est aussi prévue.

Les nouveaux espaces permettront également d’augmenter leur capacité de production. « Avant, on était limité par la taille du local. Ici, on va pouvoir élargir nos activités. On souhaite desservir Chibougamau et Chapais, où il n’y a pas de service dans ce genre. On a déjà une van de compagnie utilisée uniquement pour les buffets. Tant qu’à l’avoir, on pourrait l’utiliser pour assurer nous‑mêmes la livraison », explique Alexandre Labbé.

Si tout se déroule comme prévu, l’ouverture au centre‑ville devrait avoir lieu à la mi-mai. L’entreprise prévoit également maintenir son point de service chez Hébert et Fils afin d’assurer la continuité de son service de traiteur.