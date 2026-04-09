Plus de 1,38 M$ pour les emplois d’été au Lac-Saint-Jean

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a annoncé un investissement de 1 385 482 $ dans sa circonscription dans le cadre du programme fédéral Emplois d’été. Il s’agit d’une hausse marquée par rapport à 2025, alors que le financement accordé s’était élevé à 1 170 086 $.

Selon le député, cette enveloppe bonifiée permettra à de nombreuses municipalités, organismes communautaires et petites entreprises du territoire d’embaucher des jeunes au cours de la prochaine saison estivale. Au total, 321 emplois seront créés au Lac-Saint-Jean, soit 44 de plus que l’année précédente.

« Ce financement est très bien accueilli par les municipalités et les organismes communautaires qui avaient postulé. J’ai personnellement appelé la majorité d’entre eux et le message est clair : dans le contexte actuel, où les besoins sont criants, c’est une bouffée d’air frais », a souligné Alexis Brunelle-Duceppe.

Il rappelle que les emplois d’été représentent souvent un premier contact concret avec le marché du travail pour les jeunes.

« Derrière ces 321 emplois, il y a des jeunes du Lac-Saint-Jean qui vont acquérir de l’expérience, découvrir des milieux de travail stimulants et contribuer directement à leur communauté. C’est gagnant pour les jeunes, pour nos organismes et pour toute la région. », ajoute-t-il.

Le député rappelle également qu’il s’était engagé, dès son premier mandat, à aller chercher chaque dollar du financement fédéral qui, selon lui, revient de plein droit aux Jeannoises et aux Jeannois.

« Cette hausse démontre que lorsqu’on se mobilise et qu’on fait la promotion de nos programmes, notre région en bénéficie concrètement. Maintenant, il faut aller encore plus loin et bonifier ce programme pour répondre à la demande grandissante. », affirme-t-il.

Alexis Brunelle-Duceppe insiste enfin sur l’importance de permettre aux jeunes de travailler en région afin de leur donner des raisons d’y bâtir leur avenir. Selon lui, ces expériences professionnelles constituent souvent un premier pas essentiel pour retenir les talents au Lac-Saint-Jean.

Rappelons que le programme Emplois d’été vise à offrir des contributions salariales afin d’encourager les employeurs à créer des emplois pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Les organismes sans but lucratif, de même que les employeurs des secteurs public et privé comptant 50 employés ou moins, peuvent y participer.