SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 56s

Prochain conseil des ministres

Québec solidaire demande l’exclusion de la ministre Chantal Rouleau

Émile Boudreau
Le 01 avril 2026 — Modifié à 13 h 36 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après plusieurs critiques formulées par le milieu communautaire, c’est maintenant au tour de Québec solidaire (QS) de réclamer que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, soit écartée du prochain conseil des ministres de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

La demande a été formulée à la suite d’une interpellation du député de Québec solidaire, Étienne Grandmont, à l’endroit de la ministre. L’attitude de la ministre aurait alors confirmé au parti de gauche la nécessité qu’elle soit remplacée.

« Cette ministre n'est plus à la hauteur et a complètement perdu la confiance des groupes communautaires. Depuis son arrivée en poste, les relations se sont grandement détériorées et elle a fini par brûler les ponts vendredi dernier. La personne qui remplacera François Legault doit faire un geste pour montrer qu'elle est à l'écoute du communautaire, c'est pour cela que je demande à ce que la ministre Rouleau soit écartée du prochain conseil des ministres de la CAQ. », a déclaré le député.

Cette sortie de Québec solidaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre la ministre et plusieurs organisations communautaires. Depuis plusieurs mois, le mouvement Le communautaire à boutte dénonce ce qu’il qualifie de « manque d’écoute » de la part de la ministre Rouleau. Le mouvement réclame également la mise en place d’une table de négociation avec le gouvernement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire
Publié le 3 avril 2026

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire

Accompagnés de représentantes du mouvement Le communautaire à boutte, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député Étienne Grandmont ont interpellé la personne appelée à succéder à François Legault à la tête du gouvernement du Québec. Les deux élus demandent un changement de cap et une collaboration directe avec le milieu ...

LIRE LA SUITE

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables
Publié le 3 avril 2026

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd’hui un partenariat visant la construction de près de 865 nouveaux logements abordables répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Cette initiative conjointe représente un investissement total de 200 millions de dollars. L’annonce, faite par le ministre fédéral du Logement et des ...

LIRE LA SUITE

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl
Publié le 3 avril 2026

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a officiellement intégré aujourd’hui de nouveaux agents des services frontaliers ainsi que de nouvelles équipes de maîtres-chiens détecteurs lors d’une cérémonie tenue au Collège de l’ASFC, à Rigaud. L’événement marque une étape importante pour l’organisme, notamment avec l’entrée en fonction ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES