Québec investit 24,8 millions $ pour la lutte contre l’itinérance

Afin de répondre aux besoins croissants des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, le gouvernement du Québec a annoncé hier un ensemble de nouvelles mesures totalisant plus de 60 millions $ dont une part importante, soit 24,8 millions $, vise à pallier la décision du gouvernement fédéral, de ne pas reconduire son entente avec Québec concernant l’itinérance hors refuge et les campements.

En comblant la fin de ce financement, Québec souhaite maintenir des services d’accompagnement personnalisé aux personnes en situation d'itinérance, adaptés à leur réalité.

Le désengagement d’Ottawa a d’ailleurs suscité une vive réaction à l’Assemblée nationale. Une motion déposée par Québec solidaire, reprochant sévèrement au gouvernement fédéral son retrait du financement de la lutte contre l’itinérance, a été adoptée à l’unanimité.

Les élus y réclament notamment la reconduction de programmes jugés essentiels, comme le Plan de réponse communautaire aux campements (PRCC), ainsi qu’une bonification du programme fédéral Vers un chez-soi.

De plus, les membres de l’Assemblée nationale ont observé une minute de silence en mémoire des personnes en situation d’itinérance décédées les 25 et 26 mars derniers.

90 millions $ sur cinq ans

Au total, le budget 2026‑2027 du gouvernement du Québec prévoit des investissements totalisant 90 millions $ sur cinq ans pour renforcer l’aide aux personnes en situation d'itinérance et assurer le maintien des services qui leur sont destinés.

De cette somme, 27 millions $ serviront à bonifier le programme de Prévention des expulsions au Tribunal administratif du logement visant soutenir les personnes confrontées à un risque imminent d’itinérance à la suite d’une demande d’expulsion et à élargir sa portée.

Par ailleurs, une enveloppe additionnelle de 9 millions $ sur cinq ans sera consacrée à la consolidation du Programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale et dépendance (PRISMD) visant spécifiquement les personnes en situation d’itinérance aux prises avec des troubles mentaux graves et des problématiques de dépendance.

Ces montants s’ajoutent aux sommes de 60,8 millions $ annoncé hier par le ministère de la Santé et des Services sociaux et à l’enveloppe allouées au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.