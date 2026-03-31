Québec solidaire dévoile son plan pour régler la crise du logement

Québec solidaire a annoncé hier le lancement de ce qu’il qualifie comme le « Plan Habitation le plus ambitieux de son histoire », intitulé « Régler la crise du logement : Plan pour une vision solidaire de l’habitation ». Cette stratégie deviendra la pierre angulaire du programme du parti en vue de la prochaine campagne électorale.

Présenté comme une réponse à une crise du logement qui perdure, le plan du parti de gauche vise à régler « une fois pour toutes » les problèmes d’accès et d’abordabilité du logement au Québec.

Les propositions s’articulent autour de cinq grands axes : rendre les logements plus abordables, mieux défendre les droits des locataires, augmenter l’offre de logements sociaux et communautaires, faciliter l’accès à la propriété et lutter contre la spéculation immobilière.

« Mon ambition, c'est de montrer qu'une autre avenue est possible et qu'on peut régler la crise du logement si on a le courage de mettre en place les bonnes solutions. Augmenter l'offre de logements réellement abordables, aider la nouvelle génération à devenir propriétaire et protéger davantage les locataires, c'est possible, même si les autres partis considèrent la crise du logement comme une fatalité. », a déclaré la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal lors de la présentation du plan.

À cette occasion, elle était accompagnée du responsable du parti en matière d’Habitation, Andrés Fontecilla, pour dévoiler une première mesure : une réforme du Tribunal administratif du logement (TAL) pour mieux protéger les locataires.

Québec solidaire propose d’injecter 7 millions de dollars supplémentaires afin d’accélérer le traitement des dossiers, d’anonymiser les décisions favorables aux locataires pour les protéger contre la discrimination et de moderniser le tribunal afin qu’il soit mieux outillé pour faire face à l’urgence de la situation.

« Le TAL est essentiel pour jouer le rôle d'arbitre du marché locatif, mais il a été dépassé par la crise du logement qui a pris des proportions hors de contrôle. Le tribunal fait ce qu'il peut, mais il ne peut plus garantir le respect des règles du jeu s'il est débordé par la crise du logement. », a expliqué Andrés Fontecilla.

Québec solidaire a profité de l’annonce pour lancer un formulaire en ligne nommé « Locataires, dénoncez les abus! ». Cet outil vise à recueillir des témoignages de locataires dont les droits sont bafoués.