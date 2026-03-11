SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Hausse du coût du carburant

Le Parti Québécois presse Québec de réduire le prix à la pompe

Émile Boudreau
Le 11 mars 2026 — Modifié à 16 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Alors que le prix de l’essence à fait un bond en raison de la guerre en Iran et du blocus du détroit d’Ormuz, le Parti Québécois (PQ) demande au gouvernement Legault d’utiliser les leviers fiscaux à sa disposition pour alléger la facture des Québécois.

Même si ce conflit échappe au contrôle du Québec, la formation souverainiste réclame une intervention rapide du gouvernement, notamment afin de réduire l’écart entre le prix du carburant au Québec et celui observé dans les provinces canadiennes voisines.

Le Parti Québécois avance plusieurs solutions pour diminuer la facture à la pompe. Parmi elles : l’abolition de la TVQ appliquée sur le prix de l’essence, une taxe facturée par-dessus la taxe sur les carburants. Québec pourrait également réduire la taxe sur les carburants ou abaisser la TVQ dans son ensemble.

Finalement le Parti Québécois souhaite voir le gouvernement s’attaquer aux problèmes de concurrence qu’il estime persistants dans le secteur énergétique. Le parti propose d’élargir le mandat de l’Office de protection du consommateur afin qu’il puisse lutter contre les pratiques jugées « déloyales et anticoncurrentielles », notamment en enquêtant et en imposant des pénalités financières aux acteurs de l’industrie pétrolière fautifs.

« C’est le statu quo qui est intenable pour les Québécois. Le gouvernement de la CAQ a décidé de ne pas agir, mais un gouvernement du Parti Québécois procédera avec l’une ou plusieurs des solutions pour arriver à un résultat qui ramènera l’équité à la pompe. », explique le député de Jean-Talon et porte-parole du PQ en matière d’Énergie, Pascal Paradis.

