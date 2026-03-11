La FédéCP lance un nouvel outil pour dynamiser la communauté faunique

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) dévoile « Réseau sauvage », un nouvel outil destiné à renforcer les liens entre les adeptes de chasse, de pêche et de tir sportif et les nombreuses activités offertes à travers le Québec.

Cet outil se présente comme une infolettre gratuite, personnalisée selon les régions et les intérêts des abonnés qui recevront directement dans leur boîte courriel une sélection d’activités correspondant à leur profil, allant des formations et cours d’initiation aux journées découvertes, en passant par le mentorat, les événements d’associations locales ou encore les activités spécialement conçues pour la relève et les familles.

L’objectif de cette initiative est de favoriser l’accès, l’engagement et la rétention des participants aux activités fauniques en plus de rassembler les amateurs de plein air, les chasseurs et les pêcheurs.

La FédéCP voit également dans sa nouvelle infolettre une occasion pour les organisations du milieu faunique comme les clubs de tir, les associations régionales, les ZECS, les pourvoiries, les entreprises spécialisées et les organismes locaux d’y soumettre leurs activités afin de les faire rayonner auprès d’un public déjà intéressé.

« En facilitant la circulation de l’information et en créant un véritable pont entre l’offre et la demande, Réseau sauvage renforce notre communauté, encourage la participation active et contribue à assurer la continuité de nos pratiques. », souligne Pierre Caron, président de la FédéCP.

Dans un contexte où le recrutement et la mobilisation représentent un défi croissant pour le secteur de la chasse et de la pêche, la FédéCP souhaite que cet outil devienne un levier de visibilité et de participation permettant de soutenir l’achalandage, encourager la relève et valoriser les initiatives locales.