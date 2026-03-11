SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Bulletin A prop’EAU

Prudence de mise à proximité des installations hydroélectriques

Sara-Léa Bouchard
Le 11 mars 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le bulletin A prop’EAU de Rio Tinto rappelle que la prudence est de mise en tout temps en amont et en aval des installations hydroélectriques, en marge de l’ouverture de l’évacuateur 4 sur la rivière Grande Décharge au Lac-Saint-Jean, ce mercredi 11 mars. 

On y réitère de toujours respecter l’affichage en place et les mesures de sécurité comme les barrières, clôtures et signaux sonores. Dans les prochaines semaines, les débits des rivières seront importants et des déversements peuvent survenir sur les rivières Péribonka, Grande Décharge, Petite Décharge et Saguenay. Les estacades, un assemblage de bouées servant à prévenir d’un danger, seront installées près des centrales et évacuateurs dès que les conditions le permettront.

Même s’il est trop tôt pour prédire l’allure de la crue printanière au lac Saint-Jean, les équipes d’Énergie Électrique sont en préparation depuis quelques semaines pour l’accueillir. Des opérations de déglaçage des évacuateurs sont en cours et les opérations de gestion hydrique sont ajustées en continu.

Le volume de crue dépend principalement de trois facteurs, soit le couvert de neige au sol, la température et les précipitations reçues au printemps. Au 2 mars dernier, le couvert de neige représentait environ 97 % de la normale sur le bassin total. Le couvert de neige explique environ 60 % du volume de crue. La météo du prochain mois viendra aussi façonner l’allure de la crue.

