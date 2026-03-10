SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 2 s

Pétition

Qlub veut inciter Québec à quitter les médias sociaux étrangers

Émile Boudreau
Le 10 mars 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La plateforme sociale québécoise Qlub appelle le gouvernement du Québec à revoir sa stratégie numérique et à cesser de diffuser ses communications officielles sur des réseaux sociaux étrangers. L’entreprise a lancé une pétition demandant une approche plus cohérente en matière de souveraineté numérique et un appui accru à l’écosystème médiatique local.

L’initiative survient dans la foulée des critiques du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui s’est récemment insurgé sur les réseaux sociaux contre la décision de Radio-Canada de rendre certains contenus disponibles sur Prime Video.

Pour Qlub, cette prise de position met en lumière une contradiction : alors que le ministre dénonce la dépendance aux plateformes étrangères contrôlées par des multinationales comme X, Facebook, Instagram ou LinkedIn, le gouvernement du Québec continue d’y publier l’essentiel de ses messages au public.

« Le gouvernement continue d’alimenter l’ogre qui appauvrit notre culture et notre information locale en s’accaparant les revenus publicitaires nécessaires à la survie de nos médias locaux. », affirme Philippe Larose Cadieux, PDG et cofondateur de Qlub.

Selon lui, les institutions publiques devraient donner l’exemple en privilégiant des plateformes de communication locales qui favorisent la pérennité de l’écosystème médiatique québécois. Il ajoute que la conservation des revenus publicitaires au Québec est essentielle pour que les médias puissent continuer à informer adéquatement la population.

La pétition est hébergée sur le site Web de Qlub. Les signatures recueillies seront transmises au gouvernement du Québec en dans le but que ce dernier face preuve de leadership sur cette question.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Prudence de mise à proximité des installations hydroélectriques
Publié à 8h00

Prudence de mise à proximité des installations hydroélectriques

Le bulletin A prop’EAU de Rio Tinto rappelle que la prudence est de mise en tout temps en amont et en aval des installations hydroélectriques, en marge de l’ouverture de l’évacuateur 4 sur la rivière Grande Décharge au Lac-Saint-Jean, ce mercredi 11 mars.  On y réitère de toujours respecter l’affichage en place et les mesures de sécurité comme ...

LIRE LA SUITE

Plusieurs établissements scolaires ferment leurs portes ce mercredi
Publié à 7h00

Plusieurs établissements scolaires ferment leurs portes ce mercredi

En raison des conditions météorologiques difficiles annoncées ce mercredi, plusieurs établissements d’enseignement de la région suspendront leurs activités, entièrement ou partiellement. Au Saguenay, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a annoncé la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires. Toutefois, les services ...

LIRE LA SUITE

Le DGE sanctionne le Parti conservateur du Québec pour affichage illégal
Publié hier à 16h00

Le DGE sanctionne le Parti conservateur du Québec pour affichage illégal

Élections Québec a rendu public un bilan des poursuites pénales menées par le directeur général des élections (DGE) et ayant mené à des plaidoyers de culpabilité ou à des condamnations. Parmi les dossiers récemment conclus figure celui du Parti conservateur du Québec, sanctionné en lien avec la campagne électorale provinciale de 2022. Le 30 avril ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES