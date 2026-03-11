Plusieurs établissements scolaires ferment leurs portes ce mercredi

En raison des conditions météorologiques difficiles annoncées ce mercredi, plusieurs établissements d’enseignement de la région suspendront leurs activités, entièrement ou partiellement.

Au Saguenay, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay et le Centre de services scolaire De La Jonquière ont annoncé la fermeture de toutes leurs écoles primaires et secondaires. Toutefois, les services de garde demeureront ouverts pour les familles qui en ont besoin.

Les cours en présentiel et en ligne sont aussi suspendus au Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord et au Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay, de jour comme de soir. Tous les cours sont également suspendus au Séminaire de Chicoutimi.

L’Université du Québec à Chicoutimi surveille de près la météo. Les cours sont maintenus jusqu’à présent et certaines activités pourraient se faire de manière virtuelle selon l’évolution de la situation.

Les Centres de services scolaires du Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean ainsi que l'école secondaire Autentis, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, confirment maintenir leurs activités.

À Mashteuiatsh, les cours sont suspendus dans les écoles Amishk et Kassinu Mamu, ainsi qu’au centre d’éducation des adultes Nipimishkan. Le service de garde demeure ouvert.

Cégeps : mesures variables selon les établissements

Au Cégep de Jonquière, les cours de la formation régulière et de la formation continue, de même que les stages au régulier, sont suspendus pour toute la journée de mercredi. Certaines activités sont toutefois maintenues, notamment les activités du Centre linguistique, les cours en ligne des attestations d’études collégiales et les stages liés à la formation continue. Le personnel peut opter pour le télétravail sur une base volontaire, à condition d’obtenir l’autorisation de son supérieur immédiat.

Au Cégep de St-Félicien, les cours de la formation régulière sont également suspendus. Seuls les cours en ligne du Service aux entreprises et aux collectivités ainsi que les cours de Cégep virtuel demeurent offerts. Les employés qui ne peuvent se présenter au travail sont invités à prendre entente avec leur supérieur.

Le Cégep d’Alma applique des mesures similaires, annonçant la suspension des cours tant de la formation régulière que de la formation continue. Les membres du personnel affectés par les conditions météorologiques sont, eux aussi, invités à communiquer avec leur supérieur afin de convenir d’une entente.