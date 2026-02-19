Les élus d’ici se mobilisent

La MRC de Maria-Chapdelaine et la Ville de Dolbeau-Mistassini appuient la mobilisation des régions pour la pérennité et l'importance des travailleurs étrangers temporaires.

Leurs voix se sont fait entendre lors des plus récentes séances publiques respectives. Le 9 février, les membres du conseil municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini ont choisi de se joindre au mouvement des cœurs bleus, lancé par l’Union des municipalités du Québec.

L’initiative vise à mobiliser les élus municipaux autour d’un symbole commun pour dénoncer les effets des changements récents aux politiques migratoires sur les personnes immigrantes déjà établies au Québec.

Depuis plusieurs semaines, des municipalités partout au Québec constatent une montée de l’incertitude chez les personnes immigrantes qui vivent, travaillent ou étudient sur leur territoire. Les entreprises et les acteurs locaux expriment eux aussi leurs vives préoccupations face à cette situation.

L’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et les modifications apportées au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), sans préavis, affectent un grand nombre de personnes dans la région.

Les élus de Dolbeau-Mistassini ont demandé aux gouvernements du Québec et du Canada des mesures justes, transitoires et adaptées pour permettre à ces personnes essentielles à notre vitalité économique et sociale de rester, travailler et contribuer ici.

Au tour de la MRC

La MRC de Maria-Chapdelaine a également emboîté le pas, en appuyant la mobilisation des régions et en réclamant des modifications réglementaires au Programme des travailleurs étrangers temporaires.

« On s’inscrit dans le mouvement qu’on voit activement depuis quelques semaines. On sait que les entreprises de chez nous ont plusieurs travailleurs. Ce sont rendu des gens de nos communautés qui ont réussi à s’intégrer chez nous. On est content de les avoir et on veut les conserver chez nous », a dit le préfet, Jean Morency, lors de la séance du 11 février.

À lire également:

Un quotidien marqué par l’incertitude

L’imprévisibilité pèse sur le développement des entreprises