Vers une nouvelle planification stratégique à la MRC

Selon le préfet de la MRC de Maria‑Chapdelaine, Jean Morency, l’année 2026 s’annonce sous le signe de la réflexion, de la concertation et de l’action, portée par le lancement d’un nouvel exercice de planification stratégique.

Au cours des prochaines années, plusieurs grands chantiers orienteront les réflexions et les actions de la MRC, notamment la révision du schéma d’aménagement et de développement, l’élaboration du plan climat et la mise à jour du plan de développement de la zone agricole.

À cela s’ajoute également l’élaboration de la nouvelle planification stratégique. Le dernier plan, qui comptait environ 150 actions, a été adopté en 2019 et couvrait la période de 2020 à 2025.

Ses axes principaux étaient les suivants : l’aménagement optimal du territoire, le développement des milieux de vie, l’amélioration de la gouvernance de la MRC, l’accroissement de la vitalité économique et l’amélioration des communautés.

Pour Jean Morency, la nouvelle planification stratégique représente « l’agent liant ». « Souvent, le défi est d’avoir une vision d’ensemble 360 degrés. Cette démarche pourrait devenir l’élément moteur qui nous permettra d’assurer la cohérence entre nos différentes bulles », souligne-t-il.

La première étape consiste à dresser un état des lieux. « On a donné un mandat à un consultant externe pour faire un exercice de bilan afin de voir ce qui a été réalisé et comment ça a été réalisé. Ce portrait va nous permettre de définir le cadre de notre nouvelle planification stratégique », explique le préfet, en précisant que le bilan devrait être livré au cours du mois de mars.

La deuxième étape portera sur les consultations publiques, auxquelles participeront divers acteurs du milieu. La MRC souhaite être à l’écoute de sa communauté.

Le contexte économique et social a changé et le territoire doit s’y adapter. Entre autres, l’arrivée de Donald Trump à la tête des États‑Unis a changé la donne.

« Il faut se rappeler que notre MRC est fortement forestière. C’est notre première activité économique. Notre deuxième activité économique est l’agriculture. Il y a une grande partie de notre agriculture que les produits sont destinés pour l’exportation. Deux de nos principaux secteurs d’activité sont reliés à l’exportation. Avec l’arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, on vient redéfinir la dynamique commerciale aussi. »

La construction du plan constituera l’une des dernières étapes, au cours de laquelle seront précisés les axes et identifiées les actions. Le tout sera ensuite soumis à l’adoption.