La relève photographique s’expose à L’Espace

Une dizaine de photographes en herbe ont la chance d’exposer leur travail pour la première fois à L’Espace, grâce à l’accompagnement et les conseils de l’artiste multidisciplinaire Mélanie Saint-Germain.

En collaboration avec la Ville de Dolbeau‑Mistassini, L’Espace a permis à plusieurs citoyens de s’initier à la photographie lors d’ateliers menés avec l’artiste dolmissoise Mélanie Saint‑Germain, suivis d’une exposition collective.

La réponse a été immédiate. « Ça a été au-delà de nos attentes, dit Mélanie Saint-Germain. On pensait partir en appel de projets pour deux semaines. Finalement, après trois heures, on a enlevé l’annonce. On avait déjà 40 noms et on en prenait 10. »

Trois ateliers, mêlant théorie et pratique, étaient proposés aux participants. Les deux premiers étaient basés sur les bases de la photographie tandis que le troisième était axé sur la démarche artistique.

Les photographes en herbe avaient même des devoirs à faire pour poursuivre leur apprentissage. « À la maison, ils devaient envoyer une ou deux photos. Au début du cours suivant, on en parlait ensemble et on analysait les photos. On nommait les forces de chacune d’entre elles », explique Mélanie Saint-Germain.

Le point culminant de l’expérience? L’exposition collective. « Ils avaient environ trois semaines pour faire leurs photos pour l’exposition. Pour moi, l’exposition était essentielle. On fait de l’art. On veut que ça soit reçu par un public. Je dis tout le temps qu’une œuvre ne respire pas quand elle ne rencontre pas son public. Il y a aussi une espèce de mise en danger intéressante où tu te forces. »

Le résultat a été dévoilé au public, le 5 février dernier à L’Espace. Mélanie Saint-Germain a été épatée du résultat final. « Les neuf étudiants ont reçu les mêmes ateliers. Pour moi, ce qui était incroyable, c’était que les neuf projets soient complètement différents. On était face à de la photo macro, de la photo documentaire, de la photo artistique, de la photo expérimentale et la photo de paysage. Il y a vraiment de tout », souligne-t-elle.

Les participants ont eu l’occasion de présenter leurs réalisations devant un auditoire d’une quarantaine de personnes. Les photographies sont exposées tout le mois de février dans le hall de la bibliothèque municipale du secteur Dolbeau.

Un club photo est même en train de se former à L’Espace. Le tout sera annoncé sous peu.

Geneviève Guay, agente de développement en loisirs à la Ville de Dolbeau-Mistassini et coordonnatrice du comité de bénévoles à L’Espace, croit en la pertinence d’une telle initiative.

« Les membres pourront s’impliquer comme ils le voudront. C’est autonome. Il n’y a pas de frais. Ils pourront partager avec des gens hyper compétents sans nécessairement avoir une formation spécifique. Il peut avoir des débutants ou des personnes avec des formations avancées. On veut que ça soit inclusif », indique-t-elle.

À ses yeux, c’est aussi une façon pour la population de développer un sentiment d’appartenance envers le milieu, tout en ayant accès à des activités de loisir accessibles.