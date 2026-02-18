Les Canadiennes se couvrent d’or!

Les patineuses Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais ont défendu leur titre olympique, mardi matin, alors qu’elles ont mis la main sur la médaille d’or à la poursuite par équipes, en battant les Pays-Bas en grande finale.

Il s’agit de la troisième médaille d’or pour le pays à ces Jeux de Milan-Cortina, après Mikaël Kingsbury et Megan Oldham.

Après avoir battu les États-Unis en demi-finale, les Canadiennes ont tiré de l’arrière dès le début de la finale avant d’effectuer une remontée avec trois tours à faire. Elles ont pris les devants lors des deux derniers tours avant de franchir la ligne d’arrivée 0,96 secondes devant les Néerlandaises.

Dans la finale B, le Japon a remporté le bronze devançant largement les États-Unis par trois secondes et demie.

Pour la Baieriveraine Valérie Maltais, il s’agit d’une seconde médaille à ces Jeux et une quatrième en carrière.