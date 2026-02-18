SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 février 2026

Patinage longue piste

Les Canadiennes se couvrent d’or!

Le 18 février 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Les patineuses Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais ont défendu leur titre olympique, mardi matin, alors qu’elles ont mis la main sur la médaille d’or à la poursuite par équipes, en battant les Pays-Bas en grande finale.

Il s’agit de la troisième médaille d’or pour le pays à ces Jeux de Milan-Cortina, après Mikaël Kingsbury et Megan Oldham.

Après avoir battu les États-Unis en demi-finale, les Canadiennes ont tiré de l’arrière dès le début de la finale avant d’effectuer une remontée avec trois tours à faire. Elles ont pris les devants lors des deux derniers tours avant de franchir la ligne d’arrivée 0,96 secondes devant les Néerlandaises.

Dans la finale B, le Japon a remporté le bronze devançant largement les États-Unis par trois secondes et demie.

Pour la Baieriveraine Valérie Maltais, il s’agit d’une seconde médaille à ces Jeux et une quatrième en carrière.

