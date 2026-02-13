SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 février 2026

Actualités

Ouverture le 23 février

Sainte‑Jeanne‑d’Arc aura sa garderie communautaire

Emmanuelle LeBlond
Le 13 février 2026 — Modifié à 10 h 49 min le 12 février 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La garderie communautaire de Sainte-Jeanne-d’Arc verra bientôt le jour dans l’édifice Gaétan-Bonneau, où elle pourra accueillir 12 enfants.

Il s’agit d’une grande nouvelle pour la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc. « C’est un projet qui date de longtemps. Ce qui l’a motivé, c’est que plusieurs personnes qui offraient des services de garde à domicile ont pris leur retraite. On se trouvait sans service. Dans un contexte où l’on souhaite développer la municipalité et attirer des familles à Sainte‑Jeanne‑d’Arc, c’est un incontournable. Il faut avoir le service de garderie », dit le directeur général Sébastien Desrosiers.

Face au manque de places en garderie, certaines familles de Sainte-Jeanne-d’Arc devaient se tourner vers Péribonka ou Dolbeau-Mistassini, ajoute-t-il.

Dans le cadre du projet pilote, la municipalité fournit deux locaux fraîchement rénovés et meublés. Deux responsables de service de garde en milieu familial seront en poste, à compter de l’ouverture, prévue le 23 février prochain. Les enfants qui habitent à Sainte-Jeanne-d’Arc seront priorisés.

Il s’agit d’une initiative qui représente un investissement d’environ 120 000 $. Pour concrétiser ce projet, la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc a entre autres obtenu une subvention de la MRC de Maria-Chapdelaine, permettant ainsi de soutenir financièrement sa mise en œuvre.

Plusieurs projets pilotes de la sorte ont été réalisés sur le territoire, en collaboration avec le CPE BC Croque la vie. La garderie communautaire de Sainte-Jeanne-d’Arc est la huitième à ouvrir ses portes dans la MRC, selon la directrice générale Josée Lalancette.

