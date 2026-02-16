Les Éternels Pigistes s’amènent au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Éternels Pigistes sont de retour dans la région pour présenter leur nouveau spectacle, Flambant nue. Cette troupe, composée de Christian Bégin, Isabelle Vincent, Marie Charlebois et Pier Paquette, explore cette fois la quête de sens avec humour et gravité, fidèle à sa signature artistique.

Le comédien Christian Bégin a accepté de s’entretenir avec l’autrice de ses lignes, le 5 février dernier, quelques heures avant une représentation donnée au Gesù. « On est à Montréal encore trois soirs cette semaine. Après ça, on part sur la route. C’est une tournée qui s’échelonne sur deux ans. On est très content », dit-il, au bout du fil.

Jusqu’à présent, la troupe n’en est qu’au début de la tournée, avec moins de 20 représentations au compteur. Les comédiens sont fébriles à l’idée de se retrouver autour de ce nouveau projet.

« Ça faisait neuf ans qu’on n’avait pas joué ensemble, dit-il. C’est pour moi une des plus grandes joies professionnelles de ma vie de se retrouver en ce moment. On se connaît tellement. Ça fait 30 ans que les Éternels Pigistes existent. On est rendu à notre neuvième spectacle. »

Le quatuor revient à ses premiers amours avec la pièce Flambant nue, écrite par le Jeannois d’origine Pierre-Michel Tremblay. « Il nous a écrit un show à sketchs comme on faisait dans les premières années de la compagnie », se réjouit Christian Bégin.

Les comédiens s’amusent dans un tel terrain de jeu, portés par la mise en scène de Cédrik Lapratte-Roy. « Dans les shows à sketchs, on peut se permettre toutes sortes d’exploration et plus de fantaisie. Comme on joue plusieurs personnages, on peut aller dans des registres beaucoup plus loufoques, presque burlesques. Ça permet aussi aux gens de visiter différents univers. »

Les Éternels Pigistes sont reconnus osciller entre le tragique et le comique. La nouvelle pièce de théâtre n’y fait pas exception. Flambant nue s’articule autour d’une question universelle : quelle est notre place dans l’univers?

« Le show est ponctué de quatre moments où chacun de nos personnages se retrouve chez le psychologue. Ces moments sont des moments plus introspectifs », fait savoir le comédien.

Pour sa part, la comédienne Isabelle Vincent a même ajouté sa propre touche dans la pièce, pour son plus grand bonheur.

« Par rapport à la quête existentielle, Pierre-Michel citait Hubert Reeves qui est un astrophysicien que j’aime beaucoup. Je l’ai convaincu d’ajouter une ligne de la poème innue Marie-Andrée Gill, qui est de la communauté Mashteuiatsh, près de Roberval. Je suis vraiment tombée en amour avec cette poète. »

Dans le spectacle, Isabelle Vincent prononce une phrase issue du recueil Uashtenamu : Allumer quelque chose.

Le public peut s’attendre à vivre une gamme d’émotions. « Les gens sortent toujours légers, interpellés. Ils ont envie de continuer la discussion. Ils ont ri. Ils ont pleuré. Ils ont réfléchi. C’est tout à fait le mandat qu’on se donne les Éternels, de faire un théâtre populaire qui parle à tout le monde et qui fait du bien. »

Les Éternels Pigistes s’arrêteront au Théâtre C à Saguenay, le 26 février, ainsi qu’à la salle Desjardins/Maria-Chapdelaine au Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, le 27 février.