Quand le développement menace les bélugas du Saguenay

Le projet de Corridor du Nord, qui vise à transporter des minéraux critiques principalement de l’Ontario vers l’extérieur du pays en utilisant le port de Saguenay, pourrait avoir des impacts négatifs sur la population de bélugas du Saint-Laurent, et qui vivent en partie dans les eaux du fjord du Saguenay, leur habitat naturel.

Déjà menacé de disparition, le béluga du Saint-Laurent fait l’objet de diverses initiatives de protection : le Programme de rétablissement du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, le Plan d’action proposé, la Loi sur les espèces en péril et la création du parc marin Saguenay–Saint-Laurent.

Mais en augmentant le trafic maritime dans le fjord du Saguenay, les opérations liées au Corridor du Nord pourraient contrecarrer ces mesures de protection et perturber ce milieu de vie, particulièrement fréquenté par les femelles et leurs petits, qui y donnent naissance, les élèvent et y trouvent des ressources alimentaires suffisantes.

Selon le directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud, il serait plus raisonnable de préserver le fjord en tant que zone sécuritaire pour ces animaux.

« Si on s’appuie sur le plan de rétablissement, on devrait tout faire pour éviter d’augmenter le bruit et le transport dans l’habitat essentiel pour le béluga. C’est un défi qui n’est pas simple, mais qui n’est pas impossible. […] Quand un bateau passe dans le Saguenay, son empreinte se prolonge sur les 24 heures qui suivent. Chaque fois qu’on augmente le trafic, on modifie la façon dont les bélugas l’utilisent. Il est difficile de dire quels seront les effets complets de ce changement, mais on dispose de données rigoureuses qui ne calment pas nos inquiétudes. Cela s’ajoute aux impacts sur le stress, l’efficacité de leur communication, de la chasse et bien d’autres aspects. »

Le député bloquiste Mario Simard, qui fait office de porte-étendard du projet avec son collègue Jeannois, espère voir le Corridor du Nord se développer, tout en reconnaissant l’importance de ne pas négliger les enjeux environnementaux.

« Tous les projets de développement économique doivent prendre en considération les impacts sur la faune et la flore. Il doit y avoir une évaluation environnementale adéquate. […] L’idée n’est pas de mettre une espèce en péril, mais l’enjeu est de concilier le développement avec le respect de l’environnement et la transition énergétique. Cela ne peut pas se faire à n’importe quel prix, mais on ne peut pas non plus prétendre que cela se fera à coût nul. »

Pour M. Simard, le Corridor du Nord représenterait un atout majeur pour la population et offrirait davantage de bénéfices que d’inconvénients.

« Selon moi, la filière des minéraux critiques est la plus aisément conciliable avec l’environnement. Et un corridor qui faciliterait le démarrage de plusieurs projets miniers aurait une grande valeur pour de nombreuses municipalités et leur vitalité économique, que ce soit en Abitibi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou sur la Côte-Nord. Nous dépendons également actuellement de la Chine pour ces minéraux, et il y a des considérations géopolitiques qui font qu’il serait avantageux de les développer nous-mêmes. »

Quant à Robert Michaud, il ne partage pas cet avis. Selon lui, le Saguenay est un joyau de la nature, qui attire de nombreux touristes et qui mériterait d’être développé selon un autre modèle.

« Dans un débat comme celui du Corridor du Nord, je pense que ce sont des discours sur une société plus juste et équitable, tant pour les humains que pour les autres êtres vivants, qu’on veut entendre, plutôt que des luttes contre les tarifs et les guerres commerciales. »

Récemment, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 57,6 millions de dollars dans son budget fédéral pour l’agrandissement du quai de Port Saguenay. Plusieurs rencontres ont également eu lieu avec les élus régionaux, en présence du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, ainsi que de membres du Comité permanent des ressources naturelles.