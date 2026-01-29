Le projet de 24 logements abordables est toujours d’actualité

Le maire de Dolbeau‑Mistassini, Rémi Rousseau, confirme que le projet de 24 logements abordables demeure bien d’actualité. Le terrain est maintenant identifié; il ne reste qu’à obtenir une subvention gouvernementale pour aller de l’avant.

La Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC de Maria-Chapdelaine ont réalisé une étude pour documenter le problème de pénurie de logements en 2022. « Il y a quelques années, l’étude nous montrait qu’on avait vraiment un besoin en matière de logement. Même si on avait un taux d’inoccupation plus élevé, c’était quand même un besoin », soutient Rémi Rousseau.

« L’étude nous disait qu’il y avait des problèmes au niveau de la capacité de payer de certains ménages et aussi au niveau de la dimension des logements requis », ajoute-t-il.

Sensibilisée à ces enjeux, la municipalité a amorcé une réflexion et étudié différentes possibilités.

Depuis, la situation ne s’est guère améliorée. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) montre que le taux d’inoccupation est passé de 1,3 % en 2022 à 0,5 % en 2025.

Au cours des cinq dernières années, 88 nouveaux logements ont été construits à Dolbeau‑Mistassini, selon le maire. Toutefois, une trentaine d’entre eux ont été abandonnés ou ont été touchés par un sinistre, ce qui ramène le total réel à 55.

Trouver un terrain

En 2024, les élus municipaux ont exprimé la volonté de construire un immeuble de 24 logements abordables, en collaboration avec l’Office municipal de l’habitation (OMH) Maria-Chapdelaine. Un programme de subvention était alors disponible pour financer ce type d’initiative, mais le dossier n’a pas pu être déposé à temps, indique Rémi Rousseau.

L’une des priorités était d’identifier un terrain apte à recevoir la nouvelle construction. « L’ancien maire [André Guy] a travaillé sur le dossier avec le directeur général pour l’obtention d’un terrain de la compagnie Domtar. On leur a demandé une donation de terrain. Les démarches ont commencé au début 2025. Ça a été quand même assez long. Tout ça a abouti à la fin du mois d’octobre. M. Guy nous l’avait mentionné à la fin de son mandat », se rappelle-t-il.

Ce dernier précise que le terrain en question se trouve dans le boisé du secteur de la rue des Mélèzes. Des tests de sol y ont été réalisés sans révéler de problématique particulière.

Le projet vise la construction d’un immeuble de 24 logements abordables, comprenant des unités de type 3 ½ et 4 ½. L’OMH de Saguenay s’est joint à l’équipe à titre de chargé de projet. « Avec l’OMH de Saguenay, on parle de préfabriqué. La construction est assez rapide. Les délais sont beaucoup plus courts. Il faut préparer le terrain et amener les infrastructures. La rue n’est pas existante encore. Ce n’est pas trop long à développer », mentionne Rémi Rousseau.

Dans tous les cas, le dossier est prêt à l’heure actuelle. Le seul bémol demeure le financement. La Ville de Dolbeau‑Mistassini est à l’affût des appels à projets pour mettre la main sur une subvention gouvernementale.

Le maire demeure optimiste et espère que la construction du nouvel immeuble, estimé à environ 10 M$, pourra commencer en 2026.