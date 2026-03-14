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Samedi, 14 mars 2026

Chroniques

Temps de lecture : 2 min 3 s

Franchement Dickey

Du hockey et du chialage

Le 14 mars 2026 — Modifié à 10 h 08 min le 12 mars 2026
Par Mark Dickey

Le chialage, c’est dans l’ADN des Québécois. Ça se transmet dans les pires comme dans les meilleures familles et sans surprise, j’en suis un adepte. Le 26 février dernier, je me suis laissé aller après la défaite des Saguenéens contre Sherbrooke alors que malgré une domination de 43-16 au niveau des tirs, les bleus avaient perdu. Le gardien du Phoenix avait, sans aucun doute, été excellent, mais j’étais tout de même en maudit. En beau maudit de voir des joueurs de talents jouer en périphérie et se tenir loin de « là où ça fait mal ». Depuis, les Saguenéens marquent plus de buts que certains clubs de football font de points. J’ai cessé mon chialage, mais d’autres, on prit la relève. Pour certains, c’est « plate » de voir les Saguenéens gagner des matchs 14-2, 10-3 et 13-1. Il est vrai que la parité n’est pas très présente dans la LHJMQ cette saison alors que Chicoutimi et Moncton dominent largement. Mais pourquoi chialer pour ça ? Vous êtes un partisan des Sags ou quoi ? Si c’étaient les Knights de London, les Chiefs de Spokane ou même les Remparts de Québec qui donneraient des volés comme ça, vous seriez les premiers à admirer leur modèle et à maugréer partout des phrases à la : « pas de danger que ça arrive à Chicoutimi ». Mais qu’est-ce que vous voulez simonac ? Et je vous connais bien. Si les Sags échouent, vous allez dire que c’était prévisible et s’ils soulèvent la coupe Mémorial, je vous entends déjà raconter que c’est normal de gagner avec un club « paqueté » !

Les Marquis ont vécu tout un samedi alors qu’au lendemain d’une défaite à la maison contre Thetford Mines, l’état-major de l’équipe décidait de remercier l’entraîneur-chef Alexandre Tremblay. Revirement de situation alors que l’animateur Dominic Bolduc nous apprenait, juste avant le match sur les ondes de CKAJ, que les joueurs exigeaient le retour de Tremblay derrière le banc, celui même qui avait été congédié le matin même. Oui, c’est maladroit et surtout, ça indique un malaise avec la direction de l’équipe. Depuis quelques saisons, les résultats de l’équipe sont plutôt moyens. Si l’équipe subit une élimination rapide en séries, il devra y avoir des changements. Ça serait très malhonnête de ma part de juger la qualité des gens en place, n’étant pas allé souvent au Palais des sports dans les dernières années. En revanche, les résultats parlent d’eux-mêmes.

Lors de mon podcast, Dickey et le Zébré avec mon ami Justin St-Pierre, j’ai affirmé que les Canadiens seraient en séries, 100 % certain. Bien que je sois toujours confiant, il faudra que Samuel Montembault soit devant le filet le moins souvent possible. Nous sommes rendus au mois de mars alors l’excuse du mauvais début de saison est terminée ! On ne se le cachera pas, si jamais le tricolore échoue à une qualification en série, ce sera à cause de la tenue des gardiens de but.

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