Un Jeannois perce dans la meilleure ligue junior du Portugal

À 19 ans, le joueur de soccer originaire de Dolbeau-Mistassini Zack-Olivier Lejeune vient de franchir une nouvelle étape majeure dans son parcours. Il a signé avec le U.D. Leiria U19, formation qui évolue en 1re Division, soit la meilleure ligue junior du Portugal. Trois ans après avoir quitté le Québec pour tenter sa chance en Europe, le Jeannois vie son plus grand rêve.

Zack-Olivier a touché à son premier ballon à l’âge de cinq ans, au club de soccer de Dolbeau-Mistassini. Rapidement, son talent naturel saute aux yeux. Il évolue aussi à Saint-Félicien, avant d’intégrer, en secondaire 1, le programme sport-études d’Alma. Son parcours l’amène ensuite à Québec, dans un programme encore plus relevé, puis de retour à Alma.

Mais à 16 ans, en secondaire 5, il prend une décision qui changera sa vie, celle de partir seul en Espagne pour poursuivre son développement.

« Je ne réalisais pas vraiment l’ampleur de ce que je faisais. Je savais que ça allait être difficile, mais c’est vraiment rendu en Espagne que j’ai compris. »

Depuis trois ans, il enchaîne les clubs et les structures de développement en Europe. En Espagne, il évolue d’abord en 2e Division contre des joueurs de 16 à 19 ans. Un an plus tard, direction le Portugal, encore en 2e Division, où il s’entraîne même avec des professionnels dans une ligue AAA.

Un pari sur son potentiel

Les options et les possibilités de faire carrière dans le soccer au Québec étaient trop limitées. C’est pourquoi à 16 ans il a fait cap vers l’Europe.

« J’ai toujours été dominant ici. Dans mes dernières années au Québec, j’étais encore trop fort contre les joueurs de mon âge dans la meilleure ligue de la province. Plusieurs coachs m’ont dit d’aller ailleurs, de ne pas gâcher mon talent. »

Avec son père et des contacts, il explore donc les possibilités. L’Espagne s’impose comme destination idéale pour son profil.

L’appel de Leiria

L’an dernier, au Portugal, ses performances attirent l’attention dans sa petite ville d’accueil. Son nom circule, jusqu’à parvenir aux dirigeants du U.D. Leiria U19, formation de première division junior.

Il reçoit une invitation pour un camp de trois jours pendant les vacances de Noël 2025. Le défi est immense, puisque Leiria figure parmi les meilleures équipes du circuit.

Au terme du camp, on lui demande de rester deux jours supplémentaires, avant qu’on lui fasse signer une entente avec le club.

Leiria évolue dans la meilleure ligue junior du Portugal, un circuit par lequel sont passées plusieurs futures vedettes.

« Cristiano Ronaldo a joué dans cette ligue-là », souligne-t-il.

La suite du rêve

D’ici la fin de la saison, il souhaite poursuivre sa progression et s’imposer davantage. Son objectif ultime est clair, il veut rejoindre la ligue U23 de première division l’an prochain, l’ultime étape avant un contrat professionnel.