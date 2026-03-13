SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 54 s

Zack-Olivier Lejeune de Dolbeau-Mistassini

Un Jeannois perce dans la meilleure ligue junior du Portugal

Emmanuelle LeBlond
Le 13 mars 2026 — Modifié à 16 h 15 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

À 19 ans, le joueur de soccer originaire de Dolbeau-Mistassini Zack-Olivier Lejeune vient de franchir une nouvelle étape majeure dans son parcours. Il a signé avec le U.D. Leiria U19, formation qui évolue en 1re Division, soit la meilleure ligue junior du Portugal. Trois ans après avoir quitté le Québec pour tenter sa chance en Europe, le Jeannois vie son plus grand rêve.

Zack-Olivier a touché à son premier ballon à l’âge de cinq ans, au club de soccer de Dolbeau-Mistassini. Rapidement, son talent naturel saute aux yeux. Il évolue aussi à Saint-Félicien, avant d’intégrer, en secondaire 1, le programme sport-études d’Alma. Son parcours l’amène ensuite à Québec, dans un programme encore plus relevé, puis de retour à Alma.

Mais à 16 ans, en secondaire 5, il prend une décision qui changera sa vie, celle de partir seul en Espagne pour poursuivre son développement.

« Je ne réalisais pas vraiment l’ampleur de ce que je faisais. Je savais que ça allait être difficile, mais c’est vraiment rendu en Espagne que j’ai compris. »

Depuis trois ans, il enchaîne les clubs et les structures de développement en Europe. En Espagne, il évolue d’abord en 2e Division contre des joueurs de 16 à 19 ans. Un an plus tard, direction le Portugal, encore en 2e Division, où il s’entraîne même avec des professionnels dans une ligue AAA.

Un pari sur son potentiel

Les options et les possibilités de faire carrière dans le soccer au Québec étaient trop limitées. C’est pourquoi à 16 ans il a fait cap vers l’Europe.

« J’ai toujours été dominant ici. Dans mes dernières années au Québec, j’étais encore trop fort contre les joueurs de mon âge dans la meilleure ligue de la province. Plusieurs coachs m’ont dit d’aller ailleurs, de ne pas gâcher mon talent. »

Avec son père et des contacts, il explore donc les possibilités. L’Espagne s’impose comme destination idéale pour son profil.

L’appel de Leiria

L’an dernier, au Portugal, ses performances attirent l’attention dans sa petite ville d’accueil. Son nom circule, jusqu’à parvenir aux dirigeants du U.D. Leiria U19, formation de première division junior.

Il reçoit une invitation pour un camp de trois jours pendant les vacances de Noël 2025. Le défi est immense, puisque Leiria figure parmi les meilleures équipes du circuit.

Au terme du camp, on lui demande de rester deux jours supplémentaires, avant qu’on lui fasse signer une entente avec le club.

Leiria évolue dans la meilleure ligue junior du Portugal, un circuit par lequel sont passées plusieurs futures vedettes.

« Cristiano Ronaldo a joué dans cette ligue-là », souligne-t-il.

La suite du rêve

D’ici la fin de la saison, il souhaite poursuivre sa progression et s’imposer davantage. Son objectif ultime est clair, il veut rejoindre la ligue U23 de première division l’an prochain, l’ultime étape avant un contrat professionnel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un premier sommet du vélo prévu dans la région
Publié à 15h00

Un premier sommet du vélo prévu dans la région

L’hôtel Universel d’Alma sera l’hôte du premier sommet du vélo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présenté par la Véloroute des Bleuets, le 16 avril prochain. Pour l’organisation, l’impact du vélo sur le développement économique et social de la région mis de l’avant. Selon le Quotidien, le sommet permettra aux organisateurs de renouveler avec les ...

LIRE LA SUITE

Valérie Maltais sacrée patineuse qui s’est le plus améliorée
Publié le 10 mars 2026

Valérie Maltais sacrée patineuse qui s’est le plus améliorée

La Saguenéenne Valérie Maltais a ajouté un honneur majeur à une saison déjà exceptionnelle en remportant le titre de « patineuse la plus améliorée de l’année 2025-2026 ». Cette distinction lui fut décernée dimanche par l’Union internationale de patinage (ISU) lors de la première édition des Prix du patinage de vitesse, rapporte Radio-Canada. À 35 ...

LIRE LA SUITE

Un abat et une partie parfaite pour les Saguenéens de Chicoutimi
Publié le 9 mars 2026

Un abat et une partie parfaite pour les Saguenéens de Chicoutimi

Qui pourra arrêter les Saguenéens de Chicoutimi? Depuis quelques semaines, l’attaque produit à plein régime avec une avalanche de buts. Au lendemain d’un gain de 14-2 sur Charlottetown, les hommes de Yanick Jean ont atteint le plateau des 300 buts cette saison dans une victoire de 10 à 0 sur les Tigres de Victoriaville, dimanche au Centre ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES