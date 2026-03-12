SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

À Dolbeau-Mistassini et à Alma

Un nouveau marché d’artisans pour animer le printemps

Emmanuelle LeBlond
Le 12 mars 2026 — Modifié à 10 h 08 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Une mère, une fille, une entreprise. Audrey Lavoie Blouin et Emmanuelle Lavoie Bouchard ont récemment fondé Créations Emmanuelle, où elles conçoivent des pièces uniques. Pour souligner la fête de Pâques, elles ont choisi d’organiser un marché afin d’offrir une vitrine aux artisans d’ici et de mettre en valeur le talent local.

L’artisanat occupe une place importante dans leur famille depuis plusieurs générations. « On aime travailler manuellement. Ça part de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante, de moi et maintenant de ma fille », raconte Audrey.

Emmanuelle a décidé de se lancer dans la sublimation. « Je trouvais ça cool les autres personnes qui en faisaient. Je voulais essayer. Je suis maman à la maison. Ça fait changement de seulement être avec mes enfants », explique la jeune femme de 23 ans.

Les créations se sont multipliées au fil du temps. Emmanuelle imagine et réalise plusieurs articles : gourdes, verres en vitre, tasses de café, caches-couches, bavettes, porte-clés, casse-têtes, en plus d’offrir des items personnalisés. D’autres produits se sont ajoutés, comme des couvertures tricotées à la main.

Après avoir participé à une douzaine de marchés durant l’automne et la période des Fêtes, mère et fille ont eu envie de créer leur propre événement : le Printemps des artisans.

« On regardait pour faire prochainement des marchés pendant le printemps, l’été et l’automne. On s’est vite rendu compte que dans le secteur, il n’y en avait pas. Il faut vraiment aller à l’extérieur. Emmanuelle m’a dit qu’on était capable d’en faire un. J’ai répondu, pourquoi pas. On a mis nos idées en place », dit Audrey.

« Rapidement, j’ai contacté des gens pour qu’on se trouve un local. On a monté l’événement sur Facebook. Ça a été rapide. On a comblé pratiquement toutes les places pour les exposants. Je ne pensais pas qu’il y avait autant de créativité à travers le Lac-Saint-Jean », poursuit-elle.

À ce jour, 23 artisans ont confirmé leur présence, à la plus grande joie des organisatrices.

Programmation pour toute la famille

Le marché se tiendra du 20 au 22 mars aux Promenades du Boulevard à Dolbeau-Mistassini. Plusieurs activités, pour tous les âges, animeront l’événement.

Le vendredi, la microbrasserie Le Coureur des Bois sera présente pour faire déguster ses bières. Le samedi, une activité gourmande est au calendrier. Les visiteurs pourront concevoir leurs propres biscuits en pot. Le dimanche, la jeune artisane Ana-Ève Lalancette est à l’honneur, fondatrice des Petits doigts de fée.

Une chasse aux cocos de Pâques amusera les plus petits et mènera au tirage d’un panier-cadeau.

Les organisatrices espèrent une belle participation du public. Devant l’engouement des exposants, un second événement s’est ajouté à Alma, au Centre Alma, les 3 et 4 avril, afin de permettre à encore plus d’artisans de profiter de cette opportunité.

