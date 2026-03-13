Un centre d’entraînement dans les plans de Sainte‑Jeanne‑d’Arc

À la suite de demandes de la population, la municipalité de Sainte‑Jeanne‑d’Arc remet en marche un projet de centre d’entraînement. Déjà explorée auparavant puis laissée de côté, l’initiative revient à l’avant‑plan alors que la communauté montre un intérêt croissant pour de nouvelles installations sportives.

Dans le passé, un centre d’entraînement avait vu le jour autour de 2011. « Il y avait eu un projet avec certains fonds de la MRC, fait savoir Bruno Paradis, agent de développement et des loisirs à Sainte-Jeanne-d’Arc. C’était beaucoup axé sur le cardio. C’était dans un petit local dans nos infrastructures municipales. Pour une raison que j’ignore, le projet a avorté et s’est dissipé avec le temps. »

Les citoyens ont manifesté leur intérêt de relancer le projet. « Ce sont des demandes récurrentes. Il y a des jeunes familles qui s’établissent à Sainte-Jeanne-d’Arc. Ce sont de jeunes parents. Ce désir vient beaucoup de cette clientèle. Il y a une partie d’aînés qui s’y intéressent aussi. »

Pour mieux cerner les besoins, une consultation citoyenne s’est tenue le 27 février. Elle visait à recueillir des propositions concernant les équipements, les installations, la structure organisationnelle et les attentes de la communauté. En complément, un sondage a été publié sur la page Facebook de la municipalité afin de rejoindre un plus large public.

Un emplacement potentiel est déjà ciblé. La municipalité est en discussions avec la Maison funéraire Hébert et Fils concernant l’ancien salon funéraire de la localité, dans l’objectif d’y aménager le futur centre d’entraînement. Une technologue en architecture travaillera sur les plans, indique Bruno Paradis.

Notons que la réalisation d’un tel projet nécessite un appui financier des gouvernements ou d’investisseurs locaux. La municipalité prévoit déposer des demandes à différents programmes, dont le PAFIRSPA.

Dans le meilleur des cas, Bruno Paradis estime que le projet pourrait voir le jour d’ici environ un an.