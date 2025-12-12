La MRC de Maria-Chapdelaine s’inquiète des compressions à la SQ

Lors de la plus récente séance de la MRC de Maria-Chapdelaine, les élus ont manifesté leurs inquiétudes concernant l’avenir des services policiers en région, face aux possibles compressions budgétaires à la Sûreté du Québec (SQ).

Les élus ont adopté une résolution qui sera prochainement transmise au ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, afin de signifier leur préoccupation devant ces potentielles réductions.

Le maire de Saint-Eugène-d’Argentenay, Gilles Dufour, a pris la parole sur le sujet : « Le gouvernement parlait de compressions de 120 millions de dollars. Ça peut surtout toucher les postes qui sont plus éloignés. C’est sûr qu’on pourrait être affecté au niveau administratif. En 2026, ils vont faire les prévisions pour 2027. C’est là qu’on va voir ce qu’il va s’appliquer. Je suis d’accord d’envoyer cette résolution pour signifier notre désaccord face à ces coupes. »

La MRC de Maria-Chapdelaine redoute un affaiblissement de ses services policiers. Une telle réalité a été observée dans le passé, rappelle le préfet Jean Morency.

« On a le poste à Dolbeau-Mistassini qui dessert l’ensemble du territoire de la MRC. Le nombre de policiers dans le poste a déjà été réduit de deux constables au cours des deux dernières années. Au niveau des statistiques, il y a un impact. On a vu monter les actes de criminalité sur le territoire », soutient-il.

À la fin du mois d’octobre, plusieurs médias, dont TVA, ont dévoilé un scénario de compressions budgétaires élaborées par la SQ, comprenant la fermeture d’une douzaine de postes en région, dont le poste auxiliaire de Saint-Félicien. Ce plan a été publiquement désavoué par le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, qui a exigé de la SQ un nouveau projet limitant l’impact sur les citoyens.

La municipalité de Saint-Félicien se disait préoccupée par ces compressions. Le maire en fonction, Luc Gibbons avait aussi fait une sortie publique, en août dernier, à ce propos.