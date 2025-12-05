Jean Morency en mode consultation

Depuis son entrée en fonction, le nouveau préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Jean Morency, s’approprie les principaux dossiers du territoire, dont celui du Corridor du Nord canadien. Au cours des prochaines semaines, il entend aller à la rencontre des acteurs du milieu afin de recueillir leurs points de vue et de mieux cerner les enjeux.

Quelques jours après son assermentation, Jean Morency a rencontré le Comité des ressources naturelles en visite dans la région dans le cadre du projet du Corridor du Nord canadien, accompagné des autres membres de l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’occasion a permis de faire connaître l’initiative et de présenter les installations déjà en place.

Rappelons que l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean a demandé que la région soit priorisée dans le développement du Corridor du Nord canadien, lors d’une sortie publique en septembre. Ce projet prévoit l’acheminement, par voie ferroviaire, des minéraux stratégiques du Québec et de l’Ontario vers le Port de Saguenay, afin de les expédier à l’étranger.

De son côté, Jean Morency souhaite aborder ce dossier sous un angle régional, en collaboration avec l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean, afin de renforcer la structuration du transport.

« On sait que dans une région comme la nôtre, on est plus éloigné des marchés. Le coût de transport a un impact sur la possibilité de développer des projets. Si on améliore notre efficacité au niveau du transport, c’est l’ensemble qui peut être gagnant. C’est un intérêt de travailler régionalement », affirme-t-il.

Le Corridor du Nord canadien suivra l’axe Chapais-La Doré en direction de Saguenay, en empruntant les infrastructures ferroviaires existantes. Ce tracé passe toutefois en dehors de la MRC de Maria-Chapdelaine, soulève Jean Morency.

Le projet, dans sa mouture actuelle, inclut la possibilité d’une bretelle ferroviaire, laquelle pourrait constituer un levier de redynamisation intéressant pour la MRC de Maria-Chapdelaine, d’après le préfet.

« Je pense que cette bretelle est importante parce que ça nous permettrait de rénover le réseau qui a déjà en partie sur le territoire, mais aussi de connecter d’autres portions dont le nord de Mistassini », souligne-t-il.

Cette bretelle, évaluée à 170 millions de dollars, est comprise dans l’enveloppe globale du projet, dont les coûts sont estimés à 700 millions de dollars.

Jean Morency s’interroge quant au financement : « C’est quand même un coût de projet assez important pour aller connecter le nord de Dolbeau-Mistassini. Quelle place il aura dans le projet? Est-ce que le fédéral va vouloir investir dessus même s’il n’est pas sur le tracé officiel du Corridor du Nord canadien? »

Au cours des prochaines semaines, le préfet prévoit rencontrer les chambres de commerce du territoire afin de sonder les milieux d’affaires sur les opportunités économiques qu’ils associent au projet. Il entend également présenter le dossier à la table des maires pour recueillir leur avis, ce qui lui permettra de mieux définir sa position.