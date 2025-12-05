Loto-Québec annonce un salon de jeux à Saguenay pour 2027

Loto-Québec annonce l’implantation d’un salon de jeux sur le site de l’hôtel Delta d’Arvida, en juin 2027. Le projet, dévoilé ce vendredi en conférence de presse, est estimé à près de 15 millions de dollars.

Le Salon de jeux de Saguenay pourrait accueillir près de 400 000 visiteurs par année. Cette nouvelle construction sera érigée sur le terrain du centre des congrès et occupera une partie des anciens espaces du Faubourg Sagamie, pour un total de 35 000 pieds carrés.

Le projet permettra la création de 200 nouveaux emplois dans la région, ainsi que des retombées économiques évaluées à 10 millions de dollars.

Loto-Québec souhaite offrir un lieu moderne, chaleureux et vivant. Le salon comprendra des machines à sous, des tables de blackjack et toute une panoplie d’installations destinées à satisfaire les amateurs.

En plus de l’offre de jeux, les visiteurs pourront profiter d’une programmation événementielle dynamique, grâce à l’aménagement d’une scène pouvant accueillir musiciens et spectacles de variétés.

Le président et chef de la direction de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, présent vendredi, explique que la société d’État a judicieusement choisi Saguenay comme ville d’accueil pour son nouveau salon de jeux, en raison de son attractivité touristique et de son dynamisme.

Selon lui, l’hôtel Delta représentait également l’emplacement idéal.

« Il faut être là où c’est facile d’accès pour le tourisme. L’hôtel Delta est idéal, car l’autoroute est facile d’accès et notre modèle ne serait pas viable s’il ne s’adressait qu’aux gens locaux. Donc, on vise les congressistes, les touristes, et ça va générer des retombées positives pour la collectivité. »

Plusieurs élus et acteurs importants de la région étaient présents lors de l’événement, témoignant du fort appui local et de la mobilisation entourant le projet.

« Nous accueillons avec enthousiasme l’arrivée de Loto-Québec dans notre ville. Faire rayonner Saguenay est une de mes priorités, et avec ce nouvel établissement — qui mise sur une offre de qualité dans un environnement sécuritaire — notre ville bonifiera son attractivité touristique et disposera d’un atout important pour les événements d’affaires. Nous allons continuer d’accompagner Loto-Québec afin que l’implantation soit un succès et qu’elle génère des retombées économiques pour l’ensemble de la région », témoigne le maire, Luc Boivin.

Du côté de l’hôtel Delta, le président et copropriétaire, Laval Boulianne, indique que l’établissement investira 25 millions de dollars dans la rénovation du centre des congrès, la modernisation des chambres existantes et la construction de 43 chambres supplémentaires, afin de pouvoir accompagner convenablement la future offre.

Risque pour la population vulnérable

Certaines préoccupations ont été soulevées lors de la période de questions quant aux dangers qu’un salon de jeux pourrait représenter pour les individus vulnérables, à risque de développer une dépendance.

M. Bergeron explique qu’une étude a été réalisée au préalable par Loto-Québec afin d’évaluer l’indice de vulnérabilité du secteur, concluant à un risque « extrêmement faible ».

« C’est une question qu’on nous pose souvent. On est souvent inquiet — avec raison — pour la population plus vulnérable, mais ce n’est pas un produit qui lui est destiné. […] Nous sommes, à l’origine, une solution de santé publique. Il y a 55 ans, le jeu était sous le contrôle du crime organisé. Loto-Québec est là pour offrir une alternative sécuritaire, qui opère dans l’intérêt de la collectivité. […] On ne dit pas qu’on est parfait, mais on vise à l’être. »

Dans la foulée, Loto-Québec souhaite réduire le nombre d’adresses munies de jeux de hasard afin de proposer une offre responsable, et ce, partout au Québec.