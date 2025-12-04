Une pumptrack à Dolbeau-Mistassini à l’été 2026 

Le projet de pumptrack à Dolbeau-Mistassini franchit une nouvelle étape alors que la Ville précise les premières orientations entourant son implantation prévue pour 2026. L’initiative, attendue depuis quelque temps par les amateurs de sports à roulettes, devrait transformer un secteur du centre-ville.

Un budget global de 256 000 $ est alloué à la réalisation du projet. De cette somme, une part importante servira non seulement à la construction de la piste, mais également à l’aménagement du site, incluant l’ajout de mobilier urbain et l’adaptation du terrain pour accueillir adéquatement les futures installations. Les montants restants permettront d’assurer une intégration harmonieuse du nouvel espace récréatif au cœur de la municipalité.

Concernant la localisation du projet, celle-ci n’a pas encore été entérinée officiellement, mais la pumptrack est pressentie pour prendre place dans le parc centre-ville. Cette option impliquerait la relocalisation de certains modules de jeux déjà présents sur le site. La Ville a toutefois déjà ciblé un nouvel emplacement à proximité, dans le quartier des Anglais, afin de maintenir une offre familiale complète.

Une piste unique

Pour ce qui est de la construction de la pumptrack, la Ville a accordé un contrat de 188 000 $ à l’entreprise Vélosolutions, reconnue internationalement pour la qualité et l’unicité de ses aménagements. Fidèle à son approche, la firme entend développer une piste conçue spécifiquement pour le site, avec une signature propre à Dolbeau-Mistassini et un tracé adapté aux besoins de la communauté locale.

Les plans ne sont pas encore définitifs, mais le projet occuperait une superficie d’environ 1449 m². On y retrouverait une piste principale de 140m, pensée pour offrir un parcours fluide et dynamique, ainsi qu’une piste débutante de 40m, aux formes adoucies afin de faciliter l’initiation des plus jeunes et des nouveaux adeptes. Un espace central serait également réservé à la pratique du saut, une particularité qui distinguerait la piste de Dolbeau-Mistassini de celles d’autres municipalités.

Vélosolutions s’occuperont de la construction de la pumptrack à Dolbeau-Mistassini. Ici sur la photo, une pumptrack réalisé par eux ailleurs au Canada.