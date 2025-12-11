Québec compte offrir 345 mégawatts à Rio Tinto

Radio-Canada a révélé jeudi que le gouvernement du Québec envisage d’accorder 345 mégawatts (MW) à Rio Tinto pour soutenir ses projets de croissance, dont le développement de la technologie d’aluminium vert Elysis au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette attribution s’inscrit dans un contexte où 567 MW devraient être réservés pour de nouveaux projets industriels, dont un méga centre de données de Google à Beauharnois, en Montérégie.

Cependant, de son propre aveu, Hydro-Québec dispose d’une marge de manœuvre limitée, puisque ses projets visant à augmenter la production d’électricité ne seront opérationnels qu’à partir de 2028. Or, l’usine de démonstration Elysis doit entrer en service dès 2027, soit un an avant que la société d’État ne puisse accroître sa capacité.

La semaine dernière, Hydro-Québec a émis deux alertes de défaillance de puissance, exprimant des inquiétudes quant à sa capacité à fournir suffisamment de mégawatts pour répondre à la demande énergétique croissante.