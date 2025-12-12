Un fromage de Normandin en vedette partout

Le calendrier de l’Avent des fromages d’ici d’IGA est de retour pour une sixième édition. Pendant 24 jours, les consommateurs peuvent découvrir une sélection de fromages provenant de 12 fromageries artisanales québécoises. L’objectif est de mettre de l’avant le savoir-faire des artisans et d’inviter le public à savourer la créativité et la richesse du terroir québécois tout au long du mois de décembre.

Le calendrier est disponible dans toutes les épiceries IGA du Québec, au coût de 36,99 $. Un concours est également associé au projet : en se procurant l’un des calendriers, chaque participant aura la chance de remporter un an de fromages gratuits, d’une valeur de 3 000 $.

La Normandinoise, une fromagerie de Normandin, fait partie des entreprises sélectionnées pour l’édition 2025 du calendrier.

On y retrouve son cheddar aux épices, un fromage fermier à pâte ferme, sans croûte, fabriqué à partir de lait pasteurisé provenant de la ferme Beauregard, adjacente à la fromagerie.

La propriétaire de La Normandinoise, Hélène Cadieux, se dit ravie de pouvoir participer à cette sixième édition.

« C’est une belle visibilité, des gens de toute la province vont pouvoir y goûter! On ne pouvait pas passer à côté de ça. On trouve que le calendrier de l’Avent est une excellente idée et qu’il fait une belle promotion de toutes les petites fromageries artisanales qui existent et qui en font partie. »

Jusqu’à tout récemment, les fromages aromatisés de la fromagerie étaient disponibles uniquement dans les épiceries et marchés de la région.

Mme Cadieux et son conjoint leur ont depuis attribué un nouvel emballage, ce qui a permis d’étendre leur marché et leur commercialisation à l’échelle provinciale.

C’est d’ailleurs ce développement qui a ouvert la porte à leur participation au calendrier de l’Avent des fromages d’ici.