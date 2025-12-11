Le restaurant Au Clocher se réinvente en relais motoneige

Le restaurant Au Clocher, situé dans l’église de Saint-Stanislas, entame un nouveau chapitre en se transformant en relais motoneige pour la saison hivernale. Les nouvelles gestionnaires, Thérèse Girard et Elayne Potvin, se sentent d’attaque pour cette nouvelle aventure.

Lors d’un dîner au restaurant Au Clocher, il y a quelques semaines, ces deux amies ont été charmées par l’endroit. Elles étaient loin de se douter qu’elles en prendraient bientôt les rênes.

C’est que la municipalité a annoncé à la population, le 19 novembre dernier, la fermeture immédiate de l’établissement, à la suite de discussions avec les concessionnaires en place.

Voyant là une occasion à saisir, Thérèse Girard et Elayne Potvin ont proposé une alternative pour la saison de motoneige. Elles ont manifesté le désir d’opérer le restaurant cinq mois par année pour répondre aux besoins des citoyens et des touristes.

Thérèse Girard et Elayne Potvin incarnent un duo dynamique et complémentaire. L’une apporte son expertise en administration; l’autre met à profit son savoir-faire pratique en restauration.

« Mon point fort est la paperasse, dit Thérèse Girard. Je suis capable de travailler dans la cuisine si Elayne me dit quoi faire. Je cuisine chez moi. Je me débrouille très bien. Elle va me coacher. »

Aujourd’hui retraitée et résidente de Saint-Stanislas, Thérèse Girard cumule 40 années d’expérience en affaires, ayant tenu avec son conjoint l’Ami de l’Auto à Dolbeau‑Mistassini.

Pour cette nouvelle aventure, elle pourra compter sur l’expertise de sa partenaire, Elayne Potvin, qui a entre autres travaillé dans deux relais motoneige, l’un situé dans le parc des Laurentides et l’autre à Saint-Félicien.

Cette dernière a aussi travaillé pendant trois ans au club de golf à Saint-Prime, comme gérante.

En mode action

Une fois le feu vert obtenu, les nouvelles gestionnaires n’ont pas tardé à passer à l’action. Ensemble, les deux femmes ont également entrepris un grand ménage afin de préparer l’ouverture prochaine. Tout a été passé au peigne fin.

Pour le menu, Thérèse Girard et Elayne Potvin envisagent de servir des mets dans la continuité de ceux offerts par le passé, de type restauration rapide. Elles souhaitent aussi que l’offre proposée soit variée.

« Par exemple, il pourrait avoir du pâté chinois, de la soupe, du ragoût, du spaghetti ou du rôti de porc. Tout ça, basé sur les spéciaux de la semaine », indique Elayne Potvin.

Dans tous les cas, les gestionnaires visent à faire du restaurant un lieu vivant et rassembleur. « L’intention, c’est que ça redevienne un point de rencontre paroissial et familial. Je me rappelle à une certaine époque, on avait réuni la famille Rousseau. On devait être 40 à dîner dans le restaurant. On peut faire des invitations comme ça aux familles », souligne Thérèse Girard.

Pour le moment, la réouverture du restaurant Au Clocher dépend de l’obtention des permis restants. Une fois ceux-ci délivrés, l’établissement accueillera de nouveaux clients jusqu’en avril.

De son côté, la mairesse de Saint-Stanislas, France Simard, se réjouit de cette nouvelle. « Pour le moment, on se concentre sur l’hiver. On a tellement de motoneigistes qui passent. On est heureux. On ne voulait pas que ça reste fermé parce que le sentier non fédéré passe chez nous. Il y a beaucoup de monde qui vient », soutient-elle.

Rappelons que le restaurant Au Clocher a pris place dans l’église lors du projet de reconversion du bâtiment religieux en 2016. L’église abrite aussi un centre d’escalade, une épicerie communautaire, une bibliothèque et un centre de conditionnement physique.