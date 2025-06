Un site marécageux sera restauré

Un milieu naturel marécageux situé au Centre-Ville de Dolbeau-Mistassini est en voie d’être restauré. Le projet est estimé à 225 000$, dont entre 50 000$ et 75 000$ qui seront assumés par la Municipalité. La restauration du lieu devrait être complétée en 2027.

L’annonce de ce projet s’est faite dimanche, projet de restauration qui est mené par la Société de gestion environnementale (SGE). Le site étant un marais, le but du projet est surtout porté sur la sensibilisation de la population à l’importance d’un milieu humide pour l’environnement. Se situant également à proximité du centre d’achat, des Galeries des Érables et d’une école primaire, l’objectif est de permettre à la population de s’approprier le secteur davantage. Le site comprend aussi un sentier et un ruisseau qui se jette dans la rivière Mistassini. Les sorties de ponceaux vont être refaites, alors que des panneaux d’interprétation vont être installés et différents végétaux seront mis en terre. Le projet est d’ailleurs rendu possible grâce à un partenariat entre l’Agence de l’eau du Canada, la Ville de Dolbeau-Mistassini et l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.