Le « tour du lac Saint-Jean » maintenant un trajet officiel

Hier avait lieu l’inauguration de la route touristique Tour du lac Saint-Jean. Un circuit de 263 km visant à inciter les visiteurs à explorer la région et ses attraits plus en profondeur.

Comme l’a souligné le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, « le tour du lac Saint-Jean n’est plus seulement une expression », il s’agit de la 19e route touristique officielle à voir le jour au Québec.

Le circuit du Tour du lac Saint-Jean est en quelque sorte un itinéraire de voyage permettant de simplifier la vie aux touristes en leur proposant 16 différents attraits, comme le Zoo sauvage de Saint-Félicien, le Parc national de la Pointe-Taillon ou encore l’Économusée de la Confiturière: bleuet sauvage.

La Tour du lac Saint-Jean met parallèlement en valeur les communautés locales, comme celle de Mashteuiatsh avec son Musée Ilnu.

« Une route touristique, c’est un outil qui nous sert énormément, autant sur le plan du marché intra-Québec qu’à l’international. Au-delà du tracé officiel constitué de nos attraits majeurs, ça permet de mettre en lumière des boucles en dehors des grands axes routiers pour inciter les visiteurs à découvrir nos trésors cachés et ainsi prolonger leur séjour », estime Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Une route touristique, c’est bien plus qu’un itinéraire sur une carte, c’est une vitrine sur l’âme de notre territoire et un hommage à ce qui nous unis, notre Piékouagami », complémente André fortin.

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, salue l’inauguration de la nouvelle touristique, affirmant qu’elle est « tout particulièrement importante pour son secteur ».

« On pense que ça va beaucoup nous aider à amener les gens jusque chez nous parce qu’on le sait: ce n’est pas tout le monde qui se rend jusque dans Maria-Chapdelaine étant donné que c’est plus loin. »

Le Tour du lac Saint-Jean, praticable en auto ou à vélo, débute à Alma, tout juste devant l’Odyssée des Bâtisseurs. La route touristique est balisée par des panneaux de signalisation installés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pour consulter la carte: www.lacsaintjean.quebec/tour-du-lac/

Au bon moment

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était présente lors de l’inauguration du Tour du lac Saint-Jean. Elle a notamment rappelé qu’il s’agissait d’un moment particulièrement opportun pour lancer un tel circuit touristique.

« En 2025, on s’attend à une augmentation de potentiellement 15 % des touristes américains. Historiquement, on sait que la clientèle de la côte est américaine est favorable au Québec, ne serait-ce qu’en raison de la courte distance qui la sépare du Québec. Mais à ça s’ajoute le fait qu’en ce moment, le taux de change est extraordinairement favorable pour les Américains. Et en plus de la faiblesse du dollar canadien, cette année, le Québec mène des campagnes de promotion extrêmement agressives auprès des États-Unis et de l’Europe. »